서울 강서구, 위기 청년·청소년 200명에 추석 먹거리 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울 강서구가 14일 위기 청년·청소년 200명에 먹거리를 지원했다
- 강서푸드뱅크·마켓서 추석맞이 나눔 행사 열고 식품상자 포장했다
- 자립준비·고립청소년 200명에 12종 식품 담은 상자를 전달한다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 추석이 열흘 앞으로 다가온 가운데 서울 강서구가 지역 위기 청년·청소년 200명에게 먹거리를 지원한다.
강서구는 14일 강서푸드뱅크·마켓 등촌점에서 '위기 청년을 위한 추석맞이 나눔 행사'를 열었다. 행사에는 진교훈 구청장을 비롯해 정유진 사단법인 함께하는 사랑밭 대표이사, 조범석 강서푸드뱅크·마켓 센터장, 오현주 학교 밖 청소년지원센터장 등 20여 명과 아름다운 봉사단이 참석했다.
이날 진 구청장과 참석자들은 지역 위기 청년·청소년에게 전달할 식품 상자를 포장했으며, 나눔 상자에는 즉석밥, 갈비찜, 떡갈비, 잡채 등 12종의 식품이 담겼다.
나눔 상자는 총 200박스로 함께하는 사랑밭의 후원으로 마련됐다. 복지시설 퇴소 후 독립을 시작한 자립준비 청년과 고립·은둔 위기 청소년 200명에게 전달될 예정이다.
진 구청장은 "명절이 다가오면 고향을 찾아가 부모님을 뵐 생각에 기쁘고 설레는 반면, 어려운 환경에 처한 이웃들은 쓸쓸한 연휴를 보내는 경우가 많다"며 "나눔 상자를 통해 지역사회가 청년들을 생각하는 따뜻한 마음이 잘 전달되길 바란다"고 말했다.
이어 "가족이 없거나 경제적인 지원을 받지 못하는 청년들이 스스로 자립하는 것은 매우 어려운 일"이라며 "더 많은 위기 청년들이 일자리를 구하고 사회에 발을 내디딜 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편 구는 자립준비 청년을 지원하기 위해 청년들이 직접 운영하는 편의점 등 다양한 지원 사업을 펼치고 있다.
kh99@newspim.com