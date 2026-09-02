진교훈 강서구청장 "강북횡단선 신속 추진·정거장 3개소 신설 총력"

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서울시와 정거장 신설 협의 추진

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 진교훈 서울 강서구청장은 강북횡단선이 당초 계획대로 신속히 추진될 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다고 밝혔다.

2일 강서구에 따르면 진 구청장은 전날 구청에서 열린 '강북횡단선 도시철도 건설사업 추진위원회 회의'에서 "신속 추진과 함께 지역 내 정거장 3개소가 들어설 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

그는 "예정지였던 등촌역, 등촌2동 주민센터 인근, 목동사거리 일대는 현재도 지하철 이용 수요가 높은 데다 향후 모아타운 정비사업과 도심공공주택복합사업 추진 등으로 수요가 지속적으로 늘어날 것"이라며 정거장 신설의 필요성을 강조했다.

진교훈 서울 강서구청장이 1일 구청에서 열린 '강북횡단선 도시철도 건설사업 추진위원회 회의'에서 인사말을 하고 있다. [사진=강서구]

이어 "등촌2동 주민센터 일대는 양천구와도 인접해 있고, 고등학교도 위치해 있어 이용자 수요와 주거 여건의 변화 등을 종합적으로 고려하면 정거장이 반드시 필요하다"고 재차 주장했다.

이날 회의에서는 그간의 추진 경과와 향후 활동 계획을 논의했다. 위원들은 지역 내 정거장 3개소 신설을 위해 서울시와 지속적으로 협의해 나가기로 뜻을 모았다. 구는 지역 여건과 정거장 신설의 필요성 등을 서울시에 건의하는 한편, 강북횡단선 신속 추진과 정거장 신설을 촉구하는 성명서도 함께 전달할 계획이다.

강북횡단선은 동대문구 청량리역에서 성북구와 서대문구, 강서구를 거쳐 양천구 목동역까지 이어지는 길이 25.79㎞의 경전철이다. 지난 2024년 기획재정부에서 실시한 예비타당성조사 문턱을 넘지 못하며 사업 추진에 어려움을 겪어 왔다.

이에 구는 지난해 10월 구민 12만 명의 서명을 담은 서명부와 재추진 촉구 건의문을 서울시에 전달하고, '강북횡단선 추진 지원에 관한 조례'까지 제정하며 강북횡단선 재추진에 박차를 가해 왔다.

현재 강북횡단선은 서울시 제3차 도시철도망구축계획안에 다시 포함됐지만 사업성 부족을 이유로 당초 19개였던 정거장이 17개로 축소 조정됐다.

진 구청장은 "강서구에 예정됐던 3개의 정거장이 계획대로 들어설 수 있도록 온 힘을 다하겠다"며 "강북횡단선을 비롯해 서남선(목동선), 대장홍대선 등 교통망 확충 사업도 차질 없이 추진해 구민이 체감할 수 있는 교통 여건을 만들어 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com