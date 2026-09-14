[라리가] '이강인 60분' 아틀레티코, '구보 교체 출전' 소시에다드에 3-0

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 14일 소시에다드전 선발로 60분 뛰었다.
- 아틀레티코는 후반 막판 3골을 몰아쳐 3-0 승리했다.
- 이강인은 프리킥 활약했지만 교체됐고 데뷔골은 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인은 4경기 연속 선발 출전해 60분간 그라운드를 누볐다. 아틀레티코 마드리드가 경기 막판 놀라운 집중력을 발휘하며 레알 소시에다드 원정에서 대승을 거뒀다.
아틀레티코는 14일(한국시간) 스페인 산세바스티안의 에스타디오 데 아노에타에서 열린 2026-2027시즌 라리가 5라운드 원정 경기에서 소시에다드를 3-0으로 완파했다. 정규리그 빌바오전(0-3 패)과 UEFA 챔피언스리그 리버풀전(1-2 패) 원정 2연패를 끊어낸 아틀레티코는 3승 1무 1패(승점 10)로 리그 4위에 올랐다. 소시에다드는 2승 1무 3패(승점 7)로 12위에 머물렀다.
디에고 시메오네 감독은 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 이강인은 알렉스 바에나와 함께 2선 오른쪽 공격형 미드필더로 선발 출전해 최전방의 아데몰라 루크먼을 지원했다.
이강인은 전반 5분 만에 오른측면에서 중앙으로 파고들며 강력한 왼발 슈팅으로 포문을 열었다. 전반 24분에는 날카로운 왼발 전담 프리킥으로 모르텐 히울만의 헤더 슈팅을 만들어내며 공격을 지휘했다. 하지만 소시에다드의 강력한 협력 수비와 집중 견제에 막혀 추가 기회를 잡지 못했다. 이강인은 0-0으로 맞선 후반 15분 코케와 교체됐다. 일본 국가대표 구보 다케후사가 후반 27분 교체 투입되면서 관심을 모았던 '절친 맞대결'은 출전 시간이 엇갈려 불발됐다.
이날 경기 앞서 이강인의 조기 교체가 반복되는 이유에 해대 시메오네 감독은 "선수들이 모든 것을 쏟아낸 뒤 교체하는 이유는 남은 시간 동안 더 좋은 상태로 뛸 수 있는 다른 선수들이 있기 때문이다"라며 "이강인은 계속 성장하고 발전해야 한다. 우리는 이강인이 필요하다. 감독이 교체하지 않도록 경기 내내 좋은 경기력을 보여주는 것"이라고 말했다. 이강인은 이날도 시메오네 감독에게 풀타임을 보장받지 못했다.
팽팽하던 0의 균형은 후반 39분 깨졌다. 공격 과정에서 상대 수비수 잡 오치엥의 페널티 박스 내 핸드볼 반칙이 선언됐다. 키커로 나선 알렉산드로 그리말도가 침착하게 득점에 성공하며 선제 결승 골을 뽑아냈다.
실점 이후 소시에다드가 라인을 올리며 총공세에 나서자 아틀레티코의 역습이 폭발했다. 후반 45분 교체 투입된 '임대생' 조너선 데이비드가 그리말도의 패스를 받아 아틀레티코 데뷔골이자 추가 골을 터뜨렸다. 이어 후반 추가시간 5분 줄리아노 시메오네가 역습 단독 찬스에서 상대 골키퍼를 제치고 쐐기골을 박았다.
psoq1337@newspim.com