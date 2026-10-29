에너지 사업이 이끈 SK이노베이션…3분기 영업익 3조7043억 '역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션은 29일 3분기 영업이익 3조7043억원을 기록했다
- 석유제품 수출마진과 윤활유 사업 호조가 실적 개선을 이끌었다
- SK온은 판매량 감소로 영업손실 805억원을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SK엔무브 최대 실적 기록…SK온은 805억원 적자
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK이노베이션이 올해 3분기 석유제품 수출마진 강세와 윤활유 사업 호조에 힘입어 3조원이 넘는 영업이익을 기록했다.
SK이노베이션은 29일 공시를 통해 3분기 연결기준 매출 28조7738억원, 영업이익 3조7043억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 39.7%, 영업이익은 532.4% 증가했다.
석유 사업을 담당하는 SK에너지는 3분기 매출 15조9276억원, 영업이익 1조2058억원을 기록했다. 중동 지역 정유설비 가동률 저하와 러시아의 경유 수출 제한 등으로 글로벌 석유제품 공급이 줄어들면서 수출마진이 강세를 보인 영향이다.
윤활유 사업을 담당하는 SK엔무브도 매출 2조3671억원, 영업이익 1조906억원을 기록했다. 2022년 기록한 역대 최대 연간 영업이익 1조712억원을 한 분기 만에 넘어섰다. 글로벌 윤활기유 공급 부족으로 높은 수준의 기유 스프레드가 유지됐다.
SK이노베이션 E&S는 매출 3조1237억원, 영업이익 7744억원을 기록했다. 계절적 전력수요 증가에 따른 전력도매가격(SMP) 상승과 경쟁력 있는 장기계약 액화천연가스(LNG) 도입이 수익성을 개선했다.
화학 사업을 담당하는 SK지오센트릭은 매출 3조5666억원, 영업이익 867억원을 기록했다. SK인천석유화학은 매출 2조9587억원, 영업이익 2703억원을 기록했다.
반면 배터리 사업을 담당하는 SK온은 적자를 이어갔다. SK온의 3분기 매출은 1조5263억원, 영업손실은 805억원으로 집계됐다. 판매량 감소와 전 분기 일회성 수익 반영에 따른 기저효과가 실적에 영향을 미쳤다.
배터리 분리막 사업을 담당하는 SK아이이테크놀로지도 3분기 매출 414억원, 영업손실 368억원을 기록했다.
SK온은 미국 네오볼타와 약 9GWh 규모의 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 파우치셀 공급계약을 체결하고 엘앤에프 및 포스코퓨처엠과 ESS용 LFP 양극재 공급계약을 맺는 등 북미 ESS 사업 확대를 추진하고 있다.
SK이노베이션은 4분기에도 석유제품 공급 감소와 동절기 수요 증가가 맞물리면서 정유 시황 강세가 이어질 것으로 전망했다. 다만 국제유가와 정제마진의 급락 가능성 등 시장 불확실성을 고려해 설비 운영 효율화와 수익성 확보에 주력할 계획이다. 배터리 사업은 주요 고객사의 판매 물량 증가에 따라 점진적인 회복을 기대하고 있다.
SK이노베이션 관계자는 "글로벌 지정학적 불안으로 에너지 시장의 불확실성과 가격 변동성이 지속되고 있다"며 "석유제품 등의 안정적 국내 공급에 최선을 다하는 한편, 사업별 운영 효율 제고와 본원적 경쟁력 강화 노력을 지속하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com