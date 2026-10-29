AI 스타트업 "공공구매·투자 연결 늘려야"...중기부, 유니콘 육성전략 반영 검토

AI 핵심 요약beta
- 중기부는 29일 AI 스타트업 유니콘 성장전략 간담회를 열었다
- AI 스타트업들은 공공 구매 연계와 투자자 연결 확대를 요청했다
- 중기부는 건의사항을 반영해 글로벌 성장 지원정책을 구체화한다
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발굴부터 해외 진출까지 전주기 지원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 인공지능(AI) 스타트업들이 기술을 검증하고 초기 시장을 확보할 수 있도록 정부·공공기관 구매 연계를 확대해 달라고 요청했다. 국내외 투자자와의 연결을 강화해야 한다는 의견도 제시됐다.
중기부는 29일 서울 서초구 뤼튼테크놀로지스에서 노용석 제1차관 주재로 'AI 스타트업 유니콘 성장 전략' 수립을 위한 간담회를 열었다고 밝혔다.
이번 간담회는 중기부가 국가 AI 전략위원회와 올해 초부터 준비해 온 성장전략 초안을 바탕으로 기업의 애로사항과 정책 개선 요구를 듣기 위해 마련됐다. AI 스타트업 대표와 국가 AI 전략위원회 위원, 전문가 등이 참석했다.
중기부는 혁신 AI 스타트업을 대상으로 발굴부터 도약까지 전주기 지원, 혁신 성장 가속화, 글로벌 시장 진출 촉진 등의 과제를 마련하고 있다. 이를 통해 유망 기업이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 지원한다는 구상이다.
이날 간담회에서는 성장전략 초안 발표에 이어 올해 8월 유니콘 기업으로 올라선 뤼튼테크놀로지스의 성장 사례를 공유했다.
정책토론에 나선 기업 대표들은 AI 기술실증과 정부·공공기관 구매 연계 확대, 국내외 투자자와의 투자유치 연결 강화 등을 요청했다. 기업 성장 과정에서 겪는 어려움과 기존 지원정책의 개선사항, 해외 진출에 필요한 지원 방안에 대해서도 의견을 제시했다.
중기부는 건의 내용을 검토해 성장전략에 반영하고 AI 스타트업의 글로벌 경쟁력을 뒷받침할 정책을 구체화할 방침이다.
노 차관은 "AI 스타트업을 글로벌 유니콘으로 육성하는 것이 글로벌 AI 3대 강국 도약의 출발점"이라며 "중기부도 AI 스타트업의 도전이 글로벌 시장에서 성과로 이어져 유니콘으로 성장하고 대한민국의 신성장동력으로 연결될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com