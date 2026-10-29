5월 인구감소지역 생활인구 3285만명 '상반기 최대'…등록인구의 5.8배 방문

AI 핵심 요약beta
- 행안부와 국가데이터처는 29일 2분기 생활인구 산정 결과를 발표했다
- 5월 인구감소지역 생활인구는 3285만명으로 상반기 최대를 기록했다
- 체류인구는 등록인구의 5.8배로 봄철 여행과 대체휴일 영향이 컸다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 지난 5월 전국 인구감소지역의 생활인구가 3285만명으로 올해 상반기 최대 규모를 기록했다. 특히 해당 지역에 거주하지 않지만 관광이나 업무 등을 위해 방문한 체류인구가 등록인구의 5.8배에 달하는 것으로 나타났다.
행정안전부와 국가데이터처는 이 같은 내용을 담은 '2026년 2분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과'를 29일 발표했다.
생활인구는 주민등록인구와 등록외국인으로 구성된 등록인구에 월 1회, 하루 3시간 이상 해당 지역에 머무른 체류인구를 합한 개념이다. 인구감소지역 지원 특별법에 따라 인구감소지역을 대상으로 산정하고 있다.
올해 2분기 인구감소지역의 월평균 생활인구는 약 2860만명으로 지난해 같은 기간(2794만명)보다 약 66만명 증가했다.
월별로는 4월 2668만명, 5월 3285만명, 6월 2627만명으로 집계됐다. 5월 생활인구는 전월보다 약 617만명 증가하며 상반기 중 가장 많았다.
특히 5월 등록인구는 약 486만명이었지만 체류인구는 약 2799만명으로 등록인구의 5.8배에 달했다.
행안부는 봄꽃 축제와 해변관광, 캠핑 등 봄철 여행 수요가 늘어난 데다 5월 대체휴일이 더해지면서 인구감소지역 방문객이 증가한 것으로 분석했다.
지역별로는 강원 영월과 충남 태안의 생활인구 증가세가 두드러졌다.
전년 동월 대비 생활인구 증가 규모가 가장 큰 지역은 4월 강원 영월(약 10만명), 5월 충남 태안(약 16만명), 6월 강원 영월(약 3만명)로 나타났다.
등록인구 대비 체류인구 비율은 4월 경기 가평, 5월과 6월 강원 양양에서 가장 높았다.
특히 강원 양양은 5월 체류인구가 등록인구의 17배에 달했다. 체류인구 규모 자체는 경기 가평이 4~6월 매달 약 72만~99만명으로 가장 많았다.
체류인구의 평균 체류일수는 3.3일, 하루 평균 체류시간은 11.6시간, 평균 숙박일수는 3.8일로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다. 4~6월 모두 1일 숙박형 체류인구의 비중이 가장 높았다.
재방문율이 높은 지역도 확인됐다.
6월 기준 최근 3개월 내 재방문율이 50% 이상인 지역은 부산 서구, 대구 서구·남구, 전북 김제, 전남 화순·영암·함평·장성, 경북 고령·성주·영천·의성, 경남 함안·창녕 등 14곳이었다.
재방문율은 해당 월 체류인구 가운데 직전 2개월 동안 한 차례 이상 같은 지역을 방문한 사람의 비율을 뜻한다.
체류인구 증가에 따른 지역 내 소비 효과도 나타났다.
올해 2분기 체류인구의 1인당 평균 카드사용액은 12만5000원으로 전년 동기보다 증가했다.
다만 전체 생활인구 카드사용액 가운데 체류인구가 차지하는 비중은 분기 평균 35.8%로 지난해 같은 기간(37.1%)보다 1.3%포인트 감소했다.
월별로는 생활인구가 가장 많았던 5월 체류인구의 카드사용액 비중이 38.0%로 가장 높았다.
시도별 체류인구의 카드사용액 비중은 약 28~43% 수준으로 집계됐으며, 일부 광역 지역에서는 50% 이상으로 나타났다.
지역별 생활인구와 체류 특성, 카드사용액 등 세부 자료는 국가데이터처 빅데이터통계서비스 누리집에서 확인할 수 있다.
김민재 행안부 차관은 "이번 2분기 생활인구 산정 결과, 지난 5월에 상반기 최대 생활인구가 인구감소지역을 찾아 머무르면서 지역에 활력을 불어넣고 있음을 확인했다"고 말했다.
이어 "정부는 앞으로도 생활인구가 지방소멸 위기를 극복하고 지역에 활력을 높이는 데 활용될 수 있도록 정책 방향을 세밀하게 검토해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com