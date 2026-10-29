주민 486만명인데 2800만명 드나들었다…인구감소지역 체류인구 5.8배

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처와 행정안전부는 29일 인구감소지역 생활인구를 산정했다
- 89개 지역 5월 생활인구는 3285만명으로 등록인구의 5.8배에 달했다
- 평균 체류일수는 3.3일로 단기 방문이 많았고 강원 유입이 가장 활발했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경북, 재방문율·숙박일수·씀씀이 등 6개 지표서 평균 웃돌아
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 전국 인구감소지역에 실제로 머무는 사람이 주민등록상 인구의 6배에 육박하는 것으로 나타났다. 주소지 인구만으로는 드러나지 않던 지역의 실제 활력이 통계로 확인된 셈이다.
29일 국가데이터처와 행정안전부가 공동으로 산정한 '2026년 2분기 생활인구'에 따르면, 89개 인구감소지역의 5월 생활인구는 약 3285만명으로 2분기 가운데 가장 많았다.
이 가운데 주민등록 인구는 486만명이었고, 나머지 2799만명은 이 지역에 등록하지는 않았지만 생활하러 드나든 체류인구였다. 등록인구 대비 체류인구가 5.8배에 이른다.
생활인구는 특정 지역에 주소를 둔 등록인구에, 한 달에 한 번 이상 머물며 하루 3시간을 넘겨 체류한 사람(체류인구)을 더한 개념이다. 주민등록에 잡히지 않는 관광객·통근자·단기 체류자까지 포괄해 지역의 실질 수요와 활력을 가늠하는 지표로 쓰인다. 다만 이번 결과는 정식 공표 통계가 아닌 실험적 통계로, 수치는 추후 보정될 수 있다.
◆ 사흘 남짓 짧은 발길…열에 일곱은 외지인, 60세 이상 최다
분기 중 생활인구는 5월에 몰렸다. 월별로 보면 4월 2668만명, 5월 3285만명으로 늘었다가 6월 2627만명으로 내려앉았다. 봄 나들이철에 유입이 집중됐다가 초여름 들어 빠진 흐름이다.
전년 같은 달과 비교하면 4월과 5월은 각각 144만명, 148만명 늘었으나 6월은 94만명 줄었다. 등록인구 대비 체류인구 배수도 5월(5.8배)이 4월(4.5배)과 6월(4.4배)보다 높았다.
머무는 사람은 남성이 더 많았다. 5월 기준 체류인구는 남성이 1500만명으로 여성(1299만명)의 1.2배였다. 등록인구는 남녀가 비슷했지만, 등록인구 대비 체류인구 배수는 남성 6.1배, 여성 5.4배로 남성이 앞섰다. 일자리나 사업 등을 이유로 한 남성의 이동이 상대적으로 활발한 것으로 풀이된다.
연령별로는 60세 이상의 체류 규모가 가장 컸다. 다만 등록인구 대비 체류인구가 몇 배로 불어났는지를 보면 40대(5월 9.2배)와 30대(8.3배)가 두드러졌다. 경제활동이 왕성한 중장년층일수록 거주지 밖 지역을 더 활발하게 오간다는 의미다.
한 번 찾은 사람들의 체류는 길지 않았다. 89개 지역의 평균 체류일수는 3.3일, 평균 체류시간은 11.6시간이었고, 숙박을 한 경우에는 평균 3.8일 머물렀다. 잠깐 들렀다 돌아가는 당일·단기 방문이 주를 이룬다는 뜻이다.
◆ 외국인은 나흘 넘게…강원 7배로 북적, 소비는 나이 들수록 늘어
외국인은 내국인보다 오래 머물렀다. 외국인 체류인구의 등록인구 대비 배수는 2.7배였고, 평균 체류일수는 4.5일 안팎, 하루 평균 체류시간은 13.7시간으로 내국인(3.3일·11.6시간)을 웃돌았다. 짧게 다녀가는 내국인과 달리 취업·생활 목적의 장기 체류가 많은 데 따른 것으로 보인다.
국적별로는 중국이 가장 많았다. 6월 기준 중국인이 외국인 체류인구의 28.7%를 차지했고 베트남, 우즈베키스탄, 미국이 뒤를 이었다. 이들 4개국이 전체의 63%가량을 차지했다. 체류 자격별로는 취업·구직 목적이 가장 많았고 재외동포, 결혼이민·거주 순이었다.
지역에서 쓰는 돈은 나이가 많을수록 많았다. 체류인구 1인당 평균 카드 사용액은 월 12만~13만원 수준(4월 12만9000원, 5월 12만원, 6월 12만8000원)이었는데, 연령대가 높아질수록 씀씀이가 커졌다. 성별로는 남성이 여성보다 많이 썼고, 지역별로는 충북과 경북에서 1인당 사용액이 상대적으로 컸다.
시도별로는 경북이 체류 매력도에서 가장 앞섰다. 데이터처가 지역 활력을 보여주는 8개 항목을 비교한 결과, 경북은 재방문율(39.1%), 평균 체류일수(3.4일), 평균 숙박일수(4.2일), 1인당 카드 사용액(13만9000원) 등 6개 항목에서 89개 인구감소지역 전체 평균을 웃돌았다.
반면 강원은 등록인구 대비 체류인구 배수가 7.0배로 가장 높아, 사는 사람은 적지만 외부 유입이 가장 활발한 지역으로 꼽혔다.
hyun9@newspim.com