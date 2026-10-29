SK AX, AI로 1800명 면접 6시간 만에…채용 혁신 나선다

AI 핵심 요약beta
- SK AX는 29일 AI 기반 채용·인재 육성 솔루션을 출시했다
- 지핏 스튜디오는 문제해결력과 소통능력·AI 활용역량을 분석한다
- 기업별 과제와 다국어 면접을 지원하며 인재 육성에도 활용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 면접 솔루션 '지핏 스튜디오' 출시…인재 선발·육성 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX가 인공지능(AI)을 활용해 채용 지원자의 문제해결력과 소통 능력, AI 활용 역량을 종합적으로 분석하는 솔루션을 선보였다. 실제 업무 상황을 가정한 과제를 해결하도록 하고 지원자의 판단 과정까지 분석해 기업의 인재 선발을 지원하는 방식이다.
SK AX는 29일 AI 기반 채용·인재 육성 솔루션 '지핏 스튜디오(G-Fit Studio)'를 출시했다고 밝혔다.
지핏 스튜디오는 '비즈니스 문제 해결'과 '전략적 커뮤니케이션' 두 단계로 운영된다. 먼저 지원자가 주어진 업무 문제를 해결하기 위해 가설을 세우고 AI 에이전트와 대화하며 실행 방안을 도출한다. 이 과정에서 어떤 질문을 던지고 정보를 어떻게 활용했는지 행동 데이터를 기록한다.
이어 AI가 인사담당자와 현업 관리자 역할을 맡아 30분간 심층 면접을 진행한다. 지원자의 자기소개서와 앞서 제출한 해결 방안을 토대로 판단 근거와 대안, 부서 간 갈등 해결 방안 등을 추가로 질문한다. 최종 채용 판단은 인사담당자가 맡는다.
기업별 직무에 맞춰 과제와 평가 기준을 설정할 수 있고 영어·일본어 면접도 지원한다. SK AX는 자체 AI 인재 육성 프로그램 'SKALA' 4기 선발 과정에서 지원자 1800여명의 역량을 6시간 만에 분석했다고 설명했다. 재직자 업무 훈련과 역량 진단에도 활용할 수 있다.
김민환 SK AX HRX추진담당은 "AI 활용역량을 갖춘 실무형 인재를 효과적으로 확보하고 육성할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com