넷마블 자회사 엔탑자산관리, 과천에 시니어 레지던스 개발 추진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블의 부동산 자회사 엔탑자산관리가 과천 의료복합개발사업에 참여해 시니어 레지던스 개발 및 임대·운영사업을 추진한다고 29일 밝혔다.
사업지는 과천시가 추진 중인 '과천 공공주택지구 내 특별계획구역 개발사업' 구역 내 노유자시설로 계획된 곳이다. 해당 지구에는 대학병원을 비롯해 의료·첨단산업, 업무·문화·상업시설 등이 조성될 예정이다.
엔탑자산관리는 부동산 취득계약금액 1조3321억 원을 자체 조달해 30일 납부할 계획이다. 개발사업은 별도 시행법인(PFV)이 프로젝트파이낸싱(PF) 등을 통해 자금을 조달하는 구조로 진행된다.
엔탑자산관리는 과천지식정보타운 등 부동산 개발사업 경험을 바탕으로 사업을 추진한다. 사업지는 대학병원과의 접근성이 우수하고 강남권과의 교통 접근성, 서울대공원 등 주변 자연환경을 갖추고 있다.
엔탑자산관리는 임대보증금 및 분양대금 등 사업에서 발생하는 현금흐름을 활용해 잔여 취득대금을 충당할 방침이다.
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