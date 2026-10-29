SK스퀘어, 티맵모빌리티 매각 추진…AI·반도체 중심 리밸런싱 속도

AI 핵심 요약beta
- SK스퀘어는 29일 티맵모빌리티 경영권 매각을 추진했다
- 골드만삭스는 FI 지분을 포함해 지분 60~70% 인수를 검토했다
- SK스퀘어는 매각 뒤에도 일부 지분을 남겨 협력을 이어갈 전망이다
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원스토어·드림어스 이어 비반도체 자회사 정리
경영권 넘겨도 지분 일부 보유…AI·데이터 협력은 유지
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = SK스퀘어가 자회사 티맵모빌리티 경영권 매각을 추진한다. 올해 상반기 원스토어 매각에 이어 비(非)반도체 자회사를 정리하고 인공지능(AI)과 반도체 밸류체인을 중심으로 포트폴리오를 재편하는 작업에 속도를 내고 있다.
29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK스퀘어는 보유 중인 티맵모빌리티 지분(63.23%)을 골드만삭스에 매각하는 방안을 협의하고 있다. 골드만삭스는 어펄마캐피탈(9.83%), 이스트브릿지파트너스(9.83%), 국민은행(6.39%) 등 재무적투자자(FI) 지분까지 묶어 60~70%를 확보하는 방안을 검토 중이다. 인수 금액은 7000억~8000억원 수준으로 거론되며, 양측은 연내 협상 마무리를 목표로 하고 있다.
티맵모빌리티 매각설에 대해 SK스퀘어는 "티맵모빌리티의 미래 성장을 위한 다양한 방안을 검토 중이며 구체적인 내용이 확정되는 대로 말씀드리겠다"고 밝혔다.
업계에서는 이번 거래를 SK스퀘어가 지난해부터 진행해 온 리밸런싱의 연장선으로 보고 있다. SK하이닉스 최대주주인 SK스퀘어는 AI 반도체와 반도체 밸류체인 중심으로 투자 구조를 바꾸고 있다. 올해 상반기 앱마켓 원스토어를 매각했고, 지난해에는 드림어스컴퍼니와 인크로스를 정리했다.
다만 SK스퀘어는 티맵 지분을 전량 매각하진 않을 전망이다. 경영권을 넘긴 뒤에도 지분 일부를 남겨 주주로서 티맵과 AI·데이터 분야 협력을 이어갈 계획인 것으로 알려졌다.
인수 후보인 골드만삭스는 아시아 모빌리티 플랫폼에 꾸준히 관심을 보여 왔다. 2023년 일본 1위 택시 호출 플랫폼 'GO'에 투자해 올해 상장시켰고, 지난해에는 컨소시엄을 꾸려 카카오모빌리티 경영권 인수를 추진하기도 했다.
업계 관계자는 "골드만삭스는 투자 기업의 가치를 키우는 역량을 높게 평가받는 곳"이라며 "티맵과 시너지를 낼 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다"고 말했다.
티맵모빌리티는 2020년 12월 SK텔레콤 모빌리티사업부문이 물적분할해 출범한 회사다. 2021년 SK스퀘어 자회사로 편입됐고, 국내 1위 내비게이션 '티맵'을 운영하고 있다.
raul1649@newspim.com