LIG D&A, KF-21 장거리 공대공미사일 체계종합 업체 선정

AI 핵심 요약beta
- ADD가 29일 KF-21 장거리 공대공유도탄 사업 우선협상자로 LIG D&A를 선정했다
- LIG D&A는 12개 과제 중 체계완성품 등 핵심 5개를 맡았다
- 다음 달 5일 법원 판단에 따라 우선협상자 지위가 바뀔 수 있다
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한화에어로·한화시스템은 5개 분담
2033년까지 7533억 원 투입… KF-21 '국산 장거리 무장' 첫 단추
다음 달 5일 집행정지 심리… 기각 땐 우선협상 지위 흔들
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방과학연구소(ADD)가 KF-21 '보라매'에 탑재할 장거리 공대공유도탄 체계개발사업의 체계종합 우선협상대상자로 LIG디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)를 선정했다고 29일 밝혔다.
다만 LIG D&A는 방위사업청의 '입찰참가자격 제한 2년' 처분을 놓고 법적 다툼을 벌이고 있어, 다음 달 법원 판단에 따라 우선협상 지위가 뒤바뀔 수 있다.
ADD가 이날 공개한 제안서 평가 결과에 따르면, LIG D&A는 전체 12개 세부과제 가운데 핵심인 체계완성품을 비롯해 미익구동장치, 통합전자장치, 관성항법장치, 탐색기 등 5개 과제를 따냈다. 유도탄의 '두뇌'와 '눈'에 해당하는 항법·탐색 계통을 사실상 '독식'한 셈이다.
한화에어로스페이스는 기체구조 및 추진기관, 탄두, 신관 등 3개 과제를, 한화시스템은 레이다 제어기와 비행측정 및 무장 데이터링크 등 2개 과제를 맡는다.
이 사업은 KF-21에 장착할 장거리 공대공유도탄을 국내 기술로 개발하는 것으로, 2033년까지 총 7533억 원이 투입될 것으로 알려졌다.
LIG D&A는 "전사 역량을 총집결하겠다"며 "개발 중인 장거리공대지유도탄, 단거리공대공유도탄과 패키지화해 방산 수출 확대에 기여하겠다"고 밝혔다.
변수는 방사청 제재다. LIG D&A는 소속 임원이 방사청 사무관에게 뇌물을 건넨 혐의로 입찰참가자격 제한 2년 처분을 받았다. 회사 측은 이에 불복해 소송을 제기했고, 법원으로부터 다음 달 20일까지 처분 효력을 멈추는 임시 집행정지 결정을 받아낸 상태다.
법원은 다음 달 5일 정식 심리를 열어 효력정지 여부를 결정한다. 기각될 경우 입찰 제한 효력이 되살아나 LIG D&A는 우선협상대상자 자리를 잃을 수 있다.
gomsi@newspim.com