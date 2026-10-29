11월 국고채 발행 당초보다 5조 축소..."초과세수 활용과 별개"

AI 핵심 요약beta
- 정부는 29일 11월 국고채 발행량을 계획보다 5조원 줄이기로 했다
- 재정경제부는 경쟁입찰 12조원과 교환 발행 5000억원을 유지했다
- 11월 재정증권은 발행하지 않고 외평채는 1조2000억원 발행한다
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바이백 2조원·원화 외평채 1조2000억원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 11월 국고채 발행물량을 당초 계획보다 5조원 줄인다. 초과세수 활용과 별개로 시장조성물량을 조정하며, 감축분은 올해 전체 발행 예정액에서도 제외된다.
재정경제부는 29일 '11월 국고채·재정증권·원화표시 외평채 발행계획'을 발표했다. 경쟁입찰은 10월과 같은 12조원, 교환 발행은 5000억원이다.
시장조성물량은 기존 국채 매입자금을 마련하기 위해 새로 발행하는 국채다. 이번에는 매입을 줄이는 만큼 신규 발행도 줄인다.
만기별 경쟁입찰 물량은 2년물 1조8000억원, 3년물 2조2000억원, 5년물 2조3000억원, 10년물 2조2000억원, 20년물 8000억원, 30년물 2조원, 50년물 7000억원이다. 전월보다 2·3년물은 줄고 5년 이상 중장기물은 늘었다.
최종 총발행량은 경쟁입찰·교환에 비경쟁인수 물량을 더해 확정된다. 바이백은 2·3·5년물 경과종목을 대상으로 2조원 규모로 실시한다. 필요하면 긴급 바이백 등 추가 시장안정 조치도 시행한다.
11월 재정증권은 발행하지 않는다. 원화표시 외국환평형기금채권(외평채)은 전월보다 2000억원 늘어난 1조2000억원을 만기 1년물로 발행한다.
박민주 재경부 국채정책과장은 "이번 국고채 발행은 초과세수를 활용하는 것이 아닌, 남아 있는 시장조성물량을 활용해 5조원을 줄이는 것"이라며 "바이백을 하지 않으면 매입자금을 마련하기 위한 신규 국고채도 발행할 필요가 없어 총발행 물량이 줄어든다"고 설명했다.
jongwon3454@newspim.com