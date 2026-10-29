김진오 인구위 부위원장 "소규모 사업장 맞춤형 돌봄 지원 방안 모색"

AI 핵심 요약beta
- 김진오 부위원장은 29일 부산 하임어린이집을 방문했다
- 김 부위원장은 지역 협력형 돌봄모델의 전국 확산을 강조했다
- 하임어린이집은 4개 업체가 공동 운영하는 상생형 시설이다
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"양육·돌봄 국가 책임 지속 강화"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김진오 인구전략위원회 부위원장은 29일 부산을 방문해 "하임어린이집과 같이 지역의 자발적인 협력으로 탄생한 우수한 돌봄모델이 부산을 넘어 전국 곳곳으로 확산될수 있도록 관계부처와 함께 지원 방안을 모색하겠다"고 강조했다.
김 부위원장은 이날 부산 중구 광복로에 위치한 상생형 공동직장어린이집인 '하임어린이집'을 방문해 운영 현황을 살펴보고 현장의 애로사항과 건의사항을 청취했다고 밝혔다.
하임어린이집은 올해 1월 개원한 상생형 공동직장어린이집이다. 이 어린이집은 혼자 어린이집을 만들기 어려운 중소기업·소상공인이 협업을 통해 운영하는 어린이집으로 근로복지공단이 설치비와 운영비를 지원한다.
하임어린이집은 에프지케이(이재모피자)를 비롯한 부산 광복로 골목의 요식업체 등 4개업체가 공동으로 참여한다. 근로복지공단에서 9억원, 부산시에서 1억원의 설치비를 지원해 운영하고 있다. 현재 정원은 37명이다.
인구위는 하임어린이집이 전국적으로 확산할 가치가 있는 우수사례라고 평가했다. 대기업이나 산업단지가 아니라 단독으로 어린이집을 설치하기 어려운 음식점 등 도심 골목 소상공인들이 협력해 만든 부산의 첫 상생형어린이집 모델이라고 했다.
김 부위원장은 이날 어린이집 시설을 둘러보고 참여업체와 어린이집 관계자를 만나 격려했다. 지역사회가 함께 돌봄 문제를 해결할 수 있음을 보여주는 모범적인 상생모델이라고도 강조했다.
김 부위원장은 "아이를 낳고 키우는 일이 직장생활의 걸림돌이 되지 않도록 하는 것은 저출생 대응의 핵심과제"라며 "특히 돌봄 인프라를 개별적으로 마련하기 어려운 소규모 사업장 근로자들도 일터 가까이에서 안심하고 자녀를 맡길 수 있어야 한다"고 했다.
이어 "하임어린이집과 같이 지역의 자발적인 협력으로 탄생한 우수한 돌봄모델이 부산을 넘어 전국 곳곳으로 확산될 수 있도록 관계부처와 함께 지원 방안을 모색하겠다"며 "인구전략기본계획이 국민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 교육부, 고용노동부 등 관계부처와 긴밀히 협력하고 양육·돌봄에 대한 국가책임을 지속적으로 강화해 나아가겠다"고 말했다.
sdk1991@newspim.com