김정관, 한수원·시공사 협상 결렬에 "한수원 판단 존중...사업 공백 최소화할 것"

AI 핵심 요약beta
- 김정관 장관은 29일 체코 원전 신규 시공사 선정 판단을 존중했다
- 한수원과 컨소시엄은 계약조건 이견을 좁히지 못해 협상 결렬을 맞았다
- 한수원은 사업 공백을 줄이며 일정에 맞춰 신규 시공사를 선정한다
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"체코·팀코리아 협력…원전 사업 흔들림 없이 완수"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬과 관련해 "신규 시공사 선정에 나서는 것이 불가피한 상황이라는 한국수력원자력의 판단을 존중한다"고 밝혔다.
김 장관은 29일 오전 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 '체코 원전, 흔들림 없이 완수하겠습니다'라는 제목의 글을 올리며 이같이 발언했다.
김 장관은 "한수원과 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄이 계약조건을 놓고 오랜 시간 협상을 이어왔지만, 끝내 이견을 좁히지 못했다"고 말했다.
이어 "기업 간 자율적인 협상과 경영상 판단은 존중되어야 하지만, 함께 체코 원전 수주를 이뤄낸 기업들이기에 안타까운 마음"이라고 설명했다.
김 장관은 "원전은 계약부터 건설, 운영과 마무리까지 100년을 함께하는 '백년해로 비즈니스'"라며 "서로에 대한 신뢰가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
그러면서 "2027년 4월 건설허가 신청과 2029년 1월 부지정지 착수라는 체코 원전 프로젝트의 주요 일정을 맞추기 위해서는 더 이상 시간을 지체할 수 없다"고 덧붙였다.
김 장관은 "한수원은 신규 시공사 선정을 준비하는 한편, 그때까지 일부 필수 업무를 직접 수행하는 등 사업 공백을 최소화하기 위한 대책을 마련하고 있다"고 말했다.
마지막으로 "정부도 체코 정부, 팀코리아와 긴밀히 협력하면서 사업의 진행 상황을 면밀히 점검하고, 성공적인 사업 이행을 적극 뒷받침하겠다"며 포부를 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com