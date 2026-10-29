고위험 산모·신생아 적기 치료 지원… 심평원, 모자의료 진료협력 성과 공유

AI 핵심 요약beta
- 심평원은 29일 모자의료 진료협력 시범사업 경험공유회를 개최했다
- 복지부·의료기관 관계자 150명은 운영 성과와 현장 사례를 공유했다
- 심평원은 의료기관 협력을 강화해 사업 실효성을 높이겠다고 했다
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 고위험 임산부와 신생아가 적기에 적절한 치료를 받을 수 있도록 의료기관 간 협력을 다지는 '모자의료 진료협력 시범사업' 경험공유회가 열렸다.
건강보험심사평가원(심평원)은 29일 스페이스쉐어 서울중부센터 스카이홀에서 '모자의료 진료협력 시범사업' 경험공유회를 개최했다.
이번 공유회는 고위험 임산부와 신생아가 적시에 적절한 의료기관에서 치료받을 수 있도록 2025년 6월부터 시행 중인 '모자의료 진료협력 시범사업'의 운영 경험과 성과를 공유하고 우수사례 확산을 통해 남은 시범사업 기간동안 참여 기관의 사업 운영 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 복지부, 심평원, 국립중앙의료원 중앙모자의료센터, 시범사업 참여기관 관계자 등 150명이 참석해 시범사업의 추진 성과와 현장 경험을 공유했다. 김희남 심평원 연계협력관리부장은 고위험 임산부와 신생아의 중증도에 따라 적정 의료기관 연계를 지원하고, 의료기관 간 진료협력을 강화한 주요 성과를 소개했다. 이어 모자의료 진료협력체계를 더욱 발전시키기 위한 추진방향도 발표했다.
양한나 국립중앙의료원 중앙모자의료센터 연구원은 권역 간 응급 전원과 이송 과정에서 발생하는 현장의 어려움을 해소하고, 고위험 임산부와 신생아의 적정 진료 연계를 지원하기 위한 모자전담반의 주요 활동과 성과를 소개했다. 조금준 고려대 구로병원 교수는 플랫폼 기반 진료정보 연계와 코디네이터 간 협업을 통해 중증도 판단부터 의뢰, 이송, 진료까지 신속하고 정확한 응급 대응 체계를 구축한 사례를 발표했다.
이번 공유회는 정책을 설계하고 운영하는 심평원의 운영 성과와 함께 실제 환자 진료와 의뢰·전원 과정에 참여하는 의료기관의 현장 경험과 우수사례를 공유했다는 점에서 의미가 있다. 심평원은 다양한 의견과 사례를 바탕으로 의료기관 간 협력을 강화해 남은 시범사업 기간에 사업의 실효성과 성과를 높이겠다고 했다.
홍승권 심평원장은 "모자의료는 임신·출산 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험에 신속하게 대응하고 산모와 신생아가 필요한 시기에 적절한 의료서비스를 받을 수 있도록 의료기관 간 유기적인 협력체계를 구축하는 것이 중요하다"며 "이번 시범사업의 성과를 바탕으로 더욱 촘촘하고 지속 가능한 모자의료 진료협력체계를 만들어 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com