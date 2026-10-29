아모레퍼시픽그룹, 9분기 연속 매출 성장...3Q 영업익 24.7% 증가

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽그룹이 2026년 3분기 연결 기준 영업이익 1301억 원을 기록하며 외형과 수익성을 함께 끌어올렸다. 국내 사업의 수익성이 개선된 가운데 북미와 일본, 인도 등 해외 주요 시장에서 에스트라, 코스알엑스 등 브랜드가 고르게 성장한 영향이다.

아모레퍼시픽그룹은 3분기 연결 매출 1조2073억 원, 영업이익 1301억 원을 기록했다고 29일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 8.9%, 영업이익은 24.7% 증가했다고 29일 밝혔다. 영업이익이 매출보다 약 3배 빠르게 늘면서 영업이익률은 전년 동기 9.4%에서 10.8%로 1.4%p 개선, 9개 분기 연속 매출 성장을 이어갔다.

서울 용산구의 아모레퍼시픽 본사. [사진=뉴스핌 DB]

실적을 이끈 곳은 주력 계열사 아모레퍼시픽이다. 아모레퍼시픽의 3분기 매출은 1조1295억 원으로 11% 늘었고, 영업이익은 1152억 원으로 25% 증가했다. 영업이익률은 10%를 웃돌았으며 3개 분기 연속 10% 이상을 기록했다.

특히 국내 사업의 이익 개선 폭이 컸다. 국내 매출은 6205억 원으로 11% 늘었고 영업이익은 846억 원으로 42% 증가했다. 매출 증가율의 4배에 가까운 이익 증가율이다. 설화수, 헤라, 에스트라, 일리윤 등 주요 브랜드 판매가 호조를 보였고 이커머스, MBS, 면세 등 성장 채널의 매출이 확대되며 성장성과 수익성이 동반 개선됐다.

채널별로는 이커머스와 MBS 매출이 모두 두 자릿수 증가했다. 면세 매출도 방한 관광객 증가에 힘입어 두 자릿수 성장했고, 백화점은 점당 매출이 늘며 견조한 성장세를 보였다. 설화수는 '자음생크림' 60주년 캠페인 등에 힘입어 두 자릿수 성장했다. 에스트라는 '아토베리어 365'를 앞세워 이커머스, MBS, 병의원에서 고르게 성장하며 국내 매출이 50% 이상 증가했다.

해외 사업은 매출 4955억 원, 영업이익 485억 원으로 각각 12%, 14% 증가했다. 해외 영업이익 증가율이 매출 증가율을 소폭 웃돌았다.

미주에서는 에스트라가 세포라와 아마존 등 온·오프라인 채널에서 고르게 성장하며 매출이 100% 이상 늘었다. 이니스프리는 그린티·선케어 제품과 PDRN 라인의 판매 확대로 50% 이상 성장했다. 미쟝센 '퍼펙트 세럼'은 미국 아마존 행사 기간 스타일링 헤어 세럼 카테고리 1위에 올랐다. 한 브랜드에 의존하던 북미 사업이 여러 브랜드와 채널로 성장 축을 넓혔다는 점이 이번 실적의 의미다.

일본에서는 에스트라와 코스알엑스가 각각 100% 이상, 헤라가 90% 이상 성장했다. 코스알엑스는 현지 약 2900개 매장에 신규 입점하며 오프라인 접점을 넓혔다. 인도에서는 라네즈 등 주요 브랜드 성장과 마몽드 신규 진출, 유통망 확대로 전체 매출이 60% 이상 증가했다. EMEA 시장에서는 코스알엑스 매출이 30% 이상 늘었고 영국 틱톡샵 매출은 200% 이상 증가했다. 에스트라는 영국 부츠와 북유럽 마타스에 신규 입점했다.

차세대 성장축으로 육성 중인 더마와 헤어케어도 본격적인 성과를 냈다. 에스트라는 국내와 북미, 일본에서의 성장을 바탕으로 전체 매출이 80% 이상 늘었고 유럽과 중국으로 유통 기반을 확대하고 있다. 일리윤은 3분기 전체 매출이 60% 이상 증가했으며 해외 매출은 전년 대비 6배로 늘었다. 미쟝센, 려, 라보에이치 등이 포함된 헤어케어 카테고리는 매출이 두 자릿수 성장했다.

다만 그룹 내 계열사별 온도차는 남아 있다. 이니스프리, 에뛰드, 에스쁘아, 아모스프로페셔널 등 뷰티 브랜드사는 매출 1032억 원, 영업이익 52억 원으로 각각 12%, 29% 감소했다.

아모레퍼시픽 관계자는 "유통 채널 효율화 등 사업 구조 재정비 영향"이라고 설명했다. 아모레퍼시픽홀딩스 별도와 오설록, 오설록농장, 퍼시픽테크 등 기타 계열사는 매출 500억 원, 영업이익 88억 원으로 각각 4%, 52% 증가했다. 오설록은 추석 선물세트 판매 호조와 매장 방문객 증가 덕에 온·오프라인에서 동시 성장했다.

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