경찰 안보지킴이 공모전 대상에 '일상을 지키는 5천만의 히어로'

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 29일 안보지킴이 공모전 시상식에서 수상작 16점을 선정했다
- 최익환씨의 113 신고 홍보 영상이 대상과 상금 1000만원을 받았다
- 올해 공모전에는 113 신고와 사이버안보 주제로 931건이 접수됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 안보신고 전화 '113'을 알리는 최익환씨의 영상 '일상을 지키는 5천만의 히어로(HERO)'가 경찰청 '2026년 안보지킴이 공모전'에서 대상을 받았다. 대상 상금은 1000만원이다.
경찰청 국가수사본부 안보수사국은 29일 서울 서대문구 경찰청에서 시상식을 열고 영상·포스터 분야 수상작 16점에 경찰청장상을 수여했다고 밝혔다.
올해 공모전은 '113 신고 활성화'와 '최신 사이버안보 위협 예방수칙'을 주제로 진행됐다. 지난 6월 17일부터 약 3개월간 총 931건이 접수됐으며, 대학교수와 미디어 작가 등 분야별 전문가가 참여한 예선·본선 심사를 거쳐 대상 1점, 최우수상 2점, 우수상 5점, 장려상 8점이 선정됐다.
대상을 받은 최씨는 "안보신고 전화 113을 어떻게 하면 쉽고 친근하게 알릴 수 있을지 고민하며 작품을 만들었다"며 "앞으로도 113 안보신고의 중요성을 주변에 널리 알리겠다"고 소감을 밝혔다.
영상 부문 최우수상에는 '일상 속, 수상한 일, 3초 안에 찾기'가 선정됐다. 포스터 부문에서도 최우수상과 우수상 등 수상작이 나왔다.
안보지킴이 공모전은 국가안보의 중요성을 알리고 국민의 안보의식을 높이기 위해 2008년 시작돼 올해로 19회째를 맞았다. 수상작은 공모전 공식 누리집에 공개되며, 향후 경찰청의 안보 홍보자료로 활용될 예정이다.
calebcao@newspim.com