민주당 메가성장특위, 새만금 첫 방문…현대차 투자실행 '지원 논의'

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김민석 위원장 등 현장 간담회 개최, 초광역특구 지정·입법·국가예산 지원 요청

현대차그룹 8조9000억원 투자계획 점검, AI데이터센터 내년 3월 착공 목표

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 메가성장특별위원회가 새만금을 찾아 현대자동차그룹의 대규모 투자계획을 점검하고 사업의 적기 추진을 위한 국회 차원의 지원 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.

이번 방문은 특위 구성 이후 첫 새만금 현장 일정으로 김민석 위원장과 이광재 수석부위원장, 권칠승 상임부위원장 등이 참석했다.

특위는 새만금 에너지산업융복합단지 종합지원센터에서 새만금 기본계획(MP) 확정안과 주요 입법·예산 현안을 보고받고 기업 의견을 청취했다.

국회 메가성장특위 새만금 현장 간담회[사진=전북자치도]2026.10.29 lbs0964@newspim.com

이어 현대차 투자 부지를 찾아 한국농어촌공사의 부지 조성 계획과 현대차의 사업계획을 살펴봤다.

전북도는 현대차그룹 투자계획과 추진 상황을 공유하고 사업의 원활한 이행에 필요한 정책·제도적 지원을 요청했다.

주요 건의 사항은 초광역특구법 등 핵심 입법과제, 새만금 산업단지 임대용지 국비 지원 비율 상향, 피지컬 AI 로봇밸리 조성사업 관련 국가예산 확보 등이다.

현대차그룹은 지난 2월 27일 투자협약을 체결하고 2035년까지 새만금에 총 8조9000억원을 투자해 AI데이터센터, 로봇 제조공장, 수전해 플랜트, 태양광 발전시설, AI수소시티 등 5개 사업을 추진한다.

이 가운데 5조8000억원 규모의 AI데이터센터는 지난 16일 건축심의를 통과했으며 내년 3월 착공을 목표로 후속 절차를 진행하고 있다.

전북도는 투자 실행에 필요한 전력·용수 공급과 인허가·규제 개선, 정주 여건 조성, 인력 확보 등을 종합적으로 관리하고 있다.

새만금개발청과 정기 협의체를 운영하며 사업 일정과 현안을 점검하고, 관계부처와 정부 지원 방안을 협의하는 등 투자 지원체계를 가동하고 있다.

도는 이번 투자가 AI·로봇과 재생에너지, 청정수소를 아우르는 첨단산업 생태계 조성으로 이어지도록 사업별 지원을 강화하고 연관 산업의 지역 확산과 후속 기업 유치, 일자리 창출을 추진할 방침이다.

김민석 위원장은 "새만금 관련 계획의 불확실성이 줄고 추진 일정이 앞당겨지고 있다"며 "현대차를 중심으로 투자가 진행되면 새만금이 세계적인 피지컬 AI 거점으로 성장할 수 있다는 기대가 생겼다"고 말했다.

이어 "새만금 사업이 진전되면 K-푸드와 농생명 등 전북의 다른 성장 구상에도 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

이원택 전북지사는 "현대차가 계획한 투자를 적기에 실행하도록 적극 지원하겠다"며 "현장 간담회에서 논의된 입법·예산 과제가 실질적인 지원으로 이어지도록 국회와 관계부처와 협력해 도민이 체감하는 성과를 만들겠다"고 말했다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 "새만금 투자 발표는 피지컬 AI와 에너지 분야를 중심으로 세계 시장에 진출할 방안을 고민한 결과"라며 "속도를 높여 세계적으로 유례없는 벤치마킹 사례가 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com