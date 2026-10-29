김회천 한수원 사장 "안전한 연구 환경 중요"…중앙연구원 현장점검

AI 핵심 요약beta
- 김회천 한수원 사장이 29일 중앙연구원 안전점검을 했다
- 주요 연구시설 위험요인과 안전수칙 준수 여부를 점검했다
- 연구자 의견을 듣고 사전 위험관리와 안전수칙 준수를 당부했다
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연구 종사자 의견청취, 위험요인 관리 강조
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김회천 한국수력원자력 사장이 중앙연구원을 찾아 주요 연구시설의 안전관리 실태를 점검하고 연구 과정의 위험요인 사전 관리를 강조했다.
한수원은 29일 김 사장이 중앙연구원에서 연구 종사자들과 소통하는 '안전챙김 현장경영'을 실시했다고 밝혔다.
이번 점검은 연구개발 과정에서 생길 수 있는 유해·위험 요인을 확인하고 연구실 안전관리 체계가 제대로 작동하는지 살펴보기 위해 마련됐다. 현장에서는 연구 종사자들의 의견을 듣고 안전한 연구 환경 조성을 위한 개선 방안도 논의했다.
김 사장은 이날 초음파실험실과 초음파기량검증시험실, 대용량 플라즈마 토치 용융로(PTM) 연구실을 차례로 방문했다. 각 연구실의 시험설비 운영 현황을 확인하고 실험 절차에 따른 안전조치와 안전수칙 준수 여부를 집중적으로 점검했다.
이어 연구 종사자들과 만나 현장에서 겪는 어려움과 건의사항을 청취했다. 특히 연구·시험 전 과정에서 위험요인을 미리 파악하고 필요한 안전조치를 철저히 이행할 것을 당부했다.
아울러 실험 조건이나 설비 운영 방식이 달라질 경우 새로운 위험요인이 발생할 수 있는 만큼, 변경 사항을 꼼꼼히 확인하고 관련 안전수칙을 연구 종사자들과 공유할 것을 주문했다.
김 사장은 "우수한 연구 성과는 연구자가 안심하고 연구에 집중할 수 있는 안전한 환경에서 시작된다"며 "익숙한 실험에서도 위험 요인을 꼼꼼히 확인하고 기본과 원칙을 지켜 안전한 연구 현장을 만들어 나가자"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com