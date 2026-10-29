[특징주] 보안株 강세에 호실적까지…한화비전 22% 급등

AI 핵심 요약beta
- 한화비전이 29일 보안주 관심과 실적 개선에 22% 급등했다
- 3분기 매출과 영업이익이 각각 35.64%, 183.3% 증가했다
- AI CCTV 보안 인증 확보로 공공시장 확대 기대감도 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI) 영상보안 전문기업 한화비전이 29일 장중 22% 넘게 급등하고 있다. 금융권에서 해킹 사고가 잇따르며 보안 관련주에 대한 관심이 높아진 가운데 3분기 실적 개선과 AI CCTV 사업 경쟁력이 매수세를 자극한 것으로 풀이된다.
이날 오후 2시53분 기준 한화비전은 전 거래일 대비 9050원(22.51%) 오른 4만9250원에 거래되고 있다. 장중 한때 4만9900원까지 상승했다.
한화비전은 CCTV와 영상 저장장치 등 보안 솔루션을 주력으로 하는 기업이다. 최근 금융권 보안 사고로 관련 산업에 대한 투자 수요가 확대되면서 영상보안 사업을 영위하는 한화비전에도 관심이 집중된 것으로 보인다.
한화비전은 지난 7월 AI CCTV 제품군 4종에 대해 국가정보원이 발급하는 보안기능확인서를 취득했다고 밝혔다. 공공기관에 CCTV를 공급하는 데 필요한 보안 인증을 확보하면서 공공시장 사업 확대에 대한 기대감도 부각되고 있다.
실적 개선도 주가 상승을 뒷받침하고 있다. 한화비전의 3분기 연결 기준 매출액은 5734억원으로 전년 동기 대비 35.64% 증가했다. 영업이익은 1025억원으로 183.3% 늘었다. 당기순이익은 536억원을 기록하며 지난해 같은 기간 68억원 순손실에서 흑자로 돌아섰다.
plum@newspim.com