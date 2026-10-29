넥써쓰, 사명 '원'으로 변경 추진...브랜드 연결성 높인다

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰는 29일 사명을 주식회사 원으로 변경한다고 밝혔다
- 넥써쓰는 16일 임시주총에서 정관 변경안을 상정할 예정이다
- 넥써쓰는 AI·블록체인 게임 플랫폼 사업 확장을 추진하고 있다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰(NEXUS)가 사명을 '주식회사 원(ONE Corp.)'으로 변경하는 내용의 정관 변경안을 오는 11월 16일 임시주주총회에 상정한다.
넥써쓰는 이번 사명 변경을 통해 원스토어(ONEstore)를 비롯한 서비스 전반에 사용해 온 '원(ONE)' 브랜드를 사명에도 반영하고 사업과 브랜드의 연결성을 높일 계획이라고 29일 밝혔다.
넥써쓰는 올해 6월 원스토어 인수 이후 게임 퍼블리싱, 국내외 유통, 결제 등을 아우르는 풀스택 AI·블록체인 게임 플랫폼 구축을 추진하고 있다.
원스토어 글로벌과 AI 게임, 설치 없이 실행하는 웹게임 서비스 원플레이(ONEplay) 등을 통해 이용자와 개발자가 만나는 경로도 넓혀왔다.
원스토어는 'AI 게임' 탭과 임베디드 지갑 '원포켓(ONEpocket)'을 갖추고 122개국에 글로벌 출시됐다.
원스토리(ONEstory)는 AI·블록체인 기반 엔터테인먼트 서비스로, 원페이(ONEpay)는 스테이블코인을 포함한 글로벌 결제 플랫폼으로 확장하며 이 모든 서비스는 블록체인 네트워크 원체인(ONEchain) 위에서 운영된다.
정관 변경안에는 '블록체인 네트워크의 검증, 검증인 참여, 운영, 관리 및 위탁을 포함한 관련 서비스업'을 사업목적에 추가하는 내용도 포함됐다.
장현국 넥써쓰 대표는 "'원(ONE)' 브랜드로 AI 블록체인 게임 플랫폼을 통합해 나갈 것"이라며 "토종 앱장터로 시작한 원스토어를 글로벌 플랫폼으로 확장하고 성장시킬 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com