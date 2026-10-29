李대통령 "76년 전 장진호 영웅들 기억…국민 마음 모아 진심으로 감사"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 29일 장진호 전투 영웅과 유가족에게 감사를 전했다
- 이 대통령은 장진호 전투가 흥남철수작전의 기적을 낳았다고 평가했다
- 이 대통령은 희생을 기억하며 한미동맹을 더욱 굳건히 하겠다고 다짐했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 29일 "76년 전 자유와 평화를 위해 온몸을 던져 싸웠던 장진호의 영웅들을 기억한다"며 장진호 전투 참전 용사들과 유가족에게 감사를 전했다.
이 대통령은 76주년 장진호 전투 기념 및 추모행사 서면 추념사를 통해 "영하 40도의 혹한 속에서도 불굴의 투지로 겹겹이 둘러싼 적의 포위망을 돌파해 냈다"며 이같이 밝혔다. 추념사는 권오을 국가보훈부 장관이 대독했다.
이 대통령은 "그들이 버텨낸 시간, 목숨 걸고 열어낸 길이 10만 명의 피란민을 구출한 흥남철수작전의 기적을 낳았다"며 "그렇게 살아남은 이들이 다시 가정을 이루고 아이를 키우며 삶의 터전을 일구었다"고 말했다.
이어 "영웅들의 피땀, 눈물 위에 일어선 새로운 생명들이 오늘의 대한민국을 만들었다"며 "대한민국 대통령으로서 우리 국민의 마음을 모아 진심으로 감사드린다"고 강조했다.
이 대통령은 장진호 전투의 역사적 의미에 대해 "대한민국이 가장 어려웠던 순간 누가 우리 곁에 함께했는지를 일깨워 주는 혈맹의 역사"라며 "바다 건너 이름조차 낯설었을 전장에서 함께 지켜낸 자유와 평화의 가치는 76년이라는 시간을 넘어 깊은 우정과 신뢰의 토대로 자라났다"고 설명했다.
아울러 "오늘 이 자리에 함께하고 계신 한미 양국의 장병 한 분 한 분이 바로 산증인"이라며 "한 사람 한 사람의 삶으로 맺어진 인연, 우리 국민의 평범한 일상에 깃든 영웅들의 헌신은 앞으로도 한미동맹의 견고한 버팀목이 될 것"이라고 밝혔다.
이 대통령은 "대한민국은 그 숭고한 희생을 영원히 잊지 않겠다"며 "영웅들이 지켜낸 자유와 평화의 가치를 밑거름 삼아 한미동맹을 더욱 굳건히 강화해 나가고 국제사회의 일원으로서 맡은 바 책임과 역할을 다하겠다"고 다짐했다.
그러면서 "그것이 영웅들의 고귀한 헌신에 응답하는 길이라 믿는다"며 "다시 한번 참전용사들과 유가족 여러분께 깊은 존경과 감사, 위로의 말씀을 전하며 함께하신 모든 분의 건강과 행복을 기원한다"고 전했다.
pcjay@newspim.com