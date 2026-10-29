광주글로벌모터스 '노사 갈등' 봉합 수순…제2의 도약 시동

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 29일 GGM 미래전략 TF 출범을 발표했다
- TF는 생산 35만대 달성과 안정적 성장 기반 마련을 추진한다
- GGM 노사는 전날 임금·복지 개선 등을 담은 잠정합의안을 도출했다
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후속 차종 배정·2교대 전환 등 성장 기반 확보
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 '광주글로벌모터스(GGM) 상생발전 및 미래전략 TF'를 꾸려 지속가능한 성장 환경을 조성한다.
윤난실 시민주권부시장은 29일 시 광주청사에서 기자회견을 열고 TF(전담팀) 출범 계획을 발표했다.
TF는 윤 부시장을 단장으로 경제 담당 부서와 노동·산업·경영 분야 전문가가 참여할 예정이다.
GGM 노사관계가 2년 6개월 만에 해빙 국면으로 접어든 만큼 누적 생산 35만대 달성을 목표로 안정적인 생산 기반을 다지고 지속 가능한 성장을 이어가도록 지원하는 한시적 기구다.
우선 현대자동차와 전략적 파트너십을 강화해 안정적인 물량 확보와 후속 차종 배정, 2교대 전환 여건을 협의해 나가는 한편 자율주행 등 모빌리티 신사업의 가능성도 분석할 방침이다.
이어 LH 매입임대 입주 지원 등 단기 대책을 추진하는 동시에 향후 공공임대주택 공급과 재원 확보 방안을 검토할 계획이다.
또한 주주와 노동자가 모두 신뢰하는 경영 체계를 마련해 노사 상생 문화가 정착하도록 뒷받침하겠다는 생각이다.
윤 부시장은 "GGM은 과거 갈등과 상처를 딛고 경쟁력 있는 경형·전기차 생산 기지로 도약해야 한다"며 "노조는 높은 생산성으로, 사측은 노동을 존중하는 열린 경영으로 대화에 임해 달라"고 당부했다.
과도한 경영 활동 개입이라는 지적에 대해서는 "민간 기업의 노사 문제까지 시에서 중재하는 것은 지나칠 수 있지만 사회적 약속으로 만들어진 특수한 기업이고 시가 1대 주주인 만큼 책임과 권한을 다해야 한다"고 말했다.
윤 부시장은 "이번 노사 갈등의 모범적 해결을 디딤돌 삼아 반도체 팹 유치 과정에서도 갈등을 통합과 상생으로 바꾸는 지역사회 역량을 증명해 보이겠다"고 강조했다.
한편 GGM 노사는 전날 광산구 노사동반지원센터에서 열린단체교섭에서 잠정 합의안을 도출했다.
주요 합의 사항 근로시간 면제(타임오프) 2700시간, 노조 사무실의 사내 제공, 설·추석 귀향비 및 하계휴가비 인상, 단체교섭 타결에 따른 상생지원금 50만원 지급, 상생협력기여금 지급 기준 일부 개선 등이다.
노조는 내달 2일 조합원을 대상으로 잠정합의안을 두고 찬반투표를 진행할 예정이다.
bless4ya@newspim.com