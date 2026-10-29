아파트 주차도 로봇이 대신한다…국토부, 상용화 지원 속도

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정의경 국토차관, 시흥 공동주택서

현대차·현대위아·현대건설 주차로봇 실증 점검

로봇친화적 도시환경 조성 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 아파트 주차장에서 로봇이 차량 이동을 돕는 기술의 상용화에 정부가 속도를 낸다.

정의경 국토교통부 제2차관이 29일 경기도 시흥시 공동주택 현장을 방문해 주차로봇 실증사업 추진 현황을 점검하고 있다. [사진=국토교통부]

29일 국토교통부는 정의경 제2차관이 경기 시흥시 공동주택 현장을 찾아 주차로봇 실증사업(현대자동차·현대위아·현대건설 컨소시엄) 현황을 청취하고 주차로봇 시연을 참관했다고 밝혔다.

이번 실증사업은 현대자동차·현대위아·현대건설 컨소시엄이 참여해 국토부 스마트도시 규제샌드박스를 통해 추진하고 있다. 이날 현장에서는 실제 공동주택 주차환경에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 가정한 시연이 진행됐다.

정 차관은 "주차로봇은 이동로봇 기술이 우리 일상을 어떻게 변화시킬 수 있는지 보여주는 대표적인 사례"라며 "현재 로봇산업의 경쟁이 기술개발을 넘어 실제 서비스와 시장을 선점하는 방향으로 확대되고 있는 만큼, 기술개발과 함께 상용화를 위한 준비도 서둘러야 한다"고 강조했다.

이어 "로봇이 실제 현장에서 활용되려면 기술력뿐 아니라 로봇이 활동하는 공간의 특성과 현장 여건도 함께 고려해야 한다"며 "규제의 문턱을 낮추고 기업들이 새로운 시도에 나설 수 있는 제도적 환경을 만들어야 한다"고 말했다.

국토부는 이동로봇의 현장 활용을 확대하기 위해 국회와 협력해 '이동로봇의 안전한 이용 및 상용화 촉진을 위한 특별법' 제정을 추진하고 있다. 해당 법안은 지난달 3일 한병도 의원이 대표발의했다.

특별법에는 도시공간 규제 혁파와 로봇친화적 건축·도시환경 조성, 정밀 공간정보 생산, 안전관리체계 도입 등의 내용이 담겼다. 이를 통해 이동로봇 기술이 실증 단계에 머무르지 않고 실제 현장에서 활용될 수 있는 상용화 기반을 마련할 계획이다.

정 차관은 "앞으로도 기업과 현장이 필요로 하는 부분을 세심하게 살피고, 우리 이동로봇 산업이 국내 현장에서의 활용을 확대하는 것은 물론 세계 시장에서도 경쟁력을 높여 나갈 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 주차로봇 실증사업은 어디서 누가 추진하고 있나요?

A. 경기 시흥시 공동주택 현장에서 현대자동차·현대위아·현대건설 컨소시엄이 추진하고 있습니다. 국토교통부 스마트도시 규제샌드박스를 통해 진행하는 사업으로, 10월 29일 실제 공동주택 주차환경에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 가정한 시연이 이뤄졌습니다.

Q. 정부가 주차로봇의 상용화 준비를 강조한 이유는 무엇인가요?

A. 로봇산업의 경쟁이 기술개발을 넘어 실제 서비스와 시장을 선점하는 방향으로 확대되고 있기 때문입니다. 정의경 국토부 제2차관은 기술개발과 함께 상용화를 위한 준비도 서둘러야 한다고 강조했습니다.

Q. 이동로봇이 실제 현장에서 활용되려면 무엇이 필요한가요?

A. 기술력뿐 아니라 로봇이 활동하는 공간의 특성과 현장 여건을 함께 고려해야 합니다. 정 차관은 규제의 문턱을 낮추고 기업이 새로운 시도를 할 수 있는 제도적 환경을 마련해야 한다고 밝혔습니다.

Q. 이동로봇 상용화를 위한 특별법은 현재 어떤 단계인가요?

A. 국토부가 국회와 협력해 '이동로봇의 안전한 이용 및 상용화 촉진을 위한 특별법' 제정을 추진하고 있습니다. 한병도 의원이 9월 3일 대표발의한 법안으로, 이동로봇의 현장 활용을 확대할 기반을 마련하려는 취지입니다.

Q. 특별법에는 어떤 내용이 담겼나요?

A. 도시공간 규제 혁파, 로봇친화적 건축·도시환경 조성, 정밀 공간정보 생산, 안전관리체계 도입 등이 포함됐습니다. 이동로봇 기술이 실증 단계에서 실제 현장 활용으로 이어질 수 있도록 상용화 기반을 마련하는 것이 목표입니다.

chulsoofriend@newspim.com