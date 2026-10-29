주진우 "李대통령·장남 부부, 해군기지서 골프 치고 헬기 이동"....의혹 제기

AI 핵심 요약beta
- 주진우 의원이 29일 이재명 대통령의 가족 골프 의혹을 제기했다
- 이 대통령 가족이 해군기지 골프 후 전용 헬기를 탔다고 주장했다
- 주 의원은 골프·헬기 비용과 특혜 여부를 공개하라고 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"골프·헬기 비용 정산 내역 공개해야"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 주진우 국민의힘 의원은 29일 이재명 대통령이 지난해 여름휴가에 장남 부부와 함께 해군기지 내 골프장에서 이른바 '황제 골프'를 친 뒤 대통령 전용 헬기를 이용해 숙소로 이동했다는 의혹을 제기했다.
주 의원은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "지난해 8월 여름휴가 당시 이 대통령 내외와 장남 이동호씨 내외가 진해 해군기지 내 한산대CC(컨트리클럽)에서 4명이 가족 황제 골프를 쳤다"며 "골프를 마친 후 한산대CC에서 숙소로 헬기를 타고 이동했다"고 주장했다.
그는 "4개 티타임을 비웠고 이 대통령 가족 4명이 황제 골프를 친 뒤 황제처럼 헬기를 타고 숙소로 이동한 것"이라며 당시 한산대CC에서 이륙을 앞두고 대기 중이었다는 대통령 전용 헬기 사진을 공개했다.
주 의원은 "청와대와 민주당은 이 대통령 가족의 골프가 황제 골프가 아니고 일반인 자격으로 예약했다며 거짓 해명을 하고 있다"며 "아들 내외를 불러 해군기지 내 골프장에서 황제 골프를 치고 숙소로 헬기를 타고 이동해 놓고도 특혜가 아니라고 할 것이냐"고 주장했다.
그는 "그 무렵 여러 날짜에 이 대통령 가족 4명이 같은 방식의 황제 골프를 쳤다"며 "명백한 증거를 확인했고 국정감사장이 아닌 직접 기자회견을 하는 것"이라고 말했다.
그러면서 "이번에도 부인하고 물타기를 할 수 있으면 해보라"며 "저를 아무리 고발해도 제 입을 틀어막을 수 없다. 이번에는 고발 협박도 통하지 않는다"고 했다.
주 의원은 "이 대통령은 국민 앞에 직접 답해야 한다"며 "여름휴가 당시 장남 내외를 불러 함께 황제 골프를 쳤는지, 당시 헬기를 이용해 이동했는지 밝히라"고 요구했다.
이어 "헬기 비용과 골프 비용은 어떻게 정산했느냐"며 "국민 세금이 조금이라도 잘못 쓰인 곳이 있다면 즉시 환수하고 법적 책임을 물어야 한다"고 했다.
주 의원은 "이 대통령 가족의 황제 골프 내역에 대한 진실을 끝까지 파헤치겠다"며 "특별감찰관의 1호 감찰 사건이다. 이 내역을 반드시 확인해 국민 앞에 밝혀야 한다"고 강조했다.
앞서 김혜경 여사의 '황제 골프' 의혹을 제기했다가 더불어민주당으로부터 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발당한 주 의원은 이날 이 대통령 부부를 직권남용 및 횡령 등의 혐의로 경찰에 맞고발했다.
jeongwon1026@newspim.com