컴투스홀딩스, '소울 스트라이크' 첫 시즌 콘텐츠 오픈

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스가 29일 ‘소울 스트라이크’ 첫 시즌 콘텐츠 ‘둠스데이’를 오픈했다.
- 둠스데이는 내년 1월 27일까지 운영되며 시즌 보스와 유일 장비를 선보인다.
- 신규 동료·스킬·유물·펫과 14일 출석 이벤트를 함께 추가했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스홀딩스가 방치형 키우기 게임 '소울 스트라이크'의 첫 시즌 콘텐츠 '둠스데이'를 29일 오픈했다.
둠스데이는 정복자 필드에서 진행되며 내년 1월 27일까지 약 3개월간 운영된다. 게임 내 '시즌 경험치'와 '시즌 영혼'을 획득할 수 있으며 시즌 영혼은 강력한 '유일 장비' 소환에 사용된다. 시즌 한정 보스인 '종말의 사도'를 물리치면 기존 보석보다 강력한 효과를 지닌 '시즌 보석'을 얻을 수 있다.
신규 콘텐츠 오픈에 맞춰 강력한 동료와 스킬, 유물, 펫이 추가됐다. 신규 한정 동료 '소피아 : 잿빛'은 화염 공격으로 적에게 피해를 입히며 신규 스킬 '아스트랄 스파이어'는 다수의 적을 공격한다. 유일 펫 '샤르'와 유물 '균열의 파편'도 함께 제공된다.
시즌 이벤트로는 게임 접속만으로 신규 동료와 스킬, 유물, 유일 펫을 모두 획득할 수 있는 '14일 출석 이벤트'가 진행된다. 로드맵 이벤트와 신규 기물 성장 레이스도 함께 운영되며 시즌 콘텐츠와 이벤트 참여를 통해 시즌 전용 픽업 소환권을 최대 6000장까지 획득할 수 있다.
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