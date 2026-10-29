CJ온스타일, 첫 CCFK 성황...관람객 3명 중 2명 '콘텐츠 수익화' 참여

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일은 22~24일 CCFK에서 관람객 65.6%의 수익화를 이끌었다
- 행사에서 상품 추천 링크 2만2000건이 발급되고 1200명이 큐레이션숍을 열었다
- 모바일 라이브 방송은 누적 시청 56만회를 기록하며 K상품을 해외에 알렸다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ온스타일이 처음 개최한 크리에이터 커머스 행사에서 관람객 3명 중 2명이 상품 추천 링크를 발급받으며 콘텐츠 수익화에 참여했다. 브랜드 제품을 살펴보고 자신의 콘텐츠와 판매 활동에 연결하는 현장 프로그램이 관심을 모았다.
CJ온스타일은 지난 22~24일 서울 코엑스에서 열린 '크리에이터 커머스 페스티벌 코리아 2026(CCFK)' 관람객의 65.6%가 현장 수익화 프로그램을 이용했다고 29일 밝혔다. 행사 기간 발급된 상품 추천 링크는 약 2만2000건으로 집계됐다.
추천 링크는 크리에이터가 사회관계망서비스(SNS)에 상품을 소개한 뒤 해당 링크를 통한 구매가 발생하면 수수료를 받는 방식이다. 관람객들은 행사에 마련된 500여개 상품 중 팔로워의 취향에 맞는 제품을 골라 브랜드 부스의 QR코드로 링크를 발급받았다. 이 가운데 1200여명은 크리에이터 비즈니스 플랫폼 '온트너'에 개인 추천 매장인 큐레이션숍도 열었다.
현장 설문에서는 응답자의 70.7%가 이미 콘텐츠로 수익을 얻고 있거나 수익화를 준비하고 있다고 답했다. 연령별 비중은 30대 45.5%, 40대 27.1%로 두 연령층이 전체의 72.6%를 차지했다.
행사에 참여한 한 크리에이터는 "상품을 어떻게 소개할지 고민이 많았는데, 믿을 수 있는 브랜드와 현장에서 상담하며 콘텐츠 방향을 구체적으로 잡을 수 있었다"고 말했다.
행사장에서 진행한 모바일 라이브 방송은 누적 시청 횟수 56만회를 기록했다. 글로벌존에서는 미국 뷰티 크리에이터가 현장 모습을 생중계했다. 미국과 베트남에서 온 크리에이터들도 K뷰티·K패션 상품을 해외 소비자에게 실시간으로 소개했다.
nrd@newspim.com