포장박스 벽면에 숨긴 마약까지...관세청, 특송화물 검사 강화

AI 핵심 요약beta
- 관세청은 29일 인천공항 특송화물 마약검사 현장을 점검했다
- 관세청은 포장박스까지 파괴검사하는 고위험 화물 검사체계를 강화했다
- 올해 1~9월 특송화물에서 마약 196건, 427㎏을 적발했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 1~9월 특송 마약 427㎏ 적발
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 포장박스 벽면에 마약을 얇게 펼쳐 숨기는 등 밀수 수법이 교묘해지자 관세청이 특송화물 검사체계를 강화한다. 화물 내용물뿐 아니라 포장박스까지 파괴검사하고, 고위험 물품은 검사자 2명이 별도 모니터로 각각 판독하는 체계를 구축할 계획이다.
관세청은 이진희 통관국장이 29일 인천공항 특송물류센터를 방문해 마약 검사 현장과 검사체계 개선 상황을 점검했다고 밝혔다.
관세청에 따르면 최근에는 신고물품 안에 마약을 숨기는 대신 진공포장한 마약을 얇게 펼쳐 포장박스 벽면에 이중으로 은닉하는 수법까지 나타나고 있다.
이에 관세청은 정보분석을 통해 밀수 위험이 높은 특송화물을 선별하고, 고위험 물품의 엑스레이(X-ray) 판독시간을 3초에서 7초로 늘려 집중 검사해 왔다. 검사자 2명이 동시에 판독하고 포장을 열어 확인하는 개장검사도 실시하고 있다.
이를 통해 올해 1~9월 특송화물에서 마약 196건, 427킬로그램(㎏)을 적발했다. 같은 기간 관세청 전체 마약 적발 실적 1243건, 1339㎏ 가운데 건수로는 15.8%, 중량으로는 31.9%를 차지한다.
앞으로는 고위험 물품을 2명이 별도 모니터로 각각 판독하는 'N차 검사체계'를 구축한다. 내용물 중심의 검사에서 나아가 포장박스까지 파괴검사하고, 마약 검사를 위해 선별한 화물 전량에 이온스캐너와 라만분광기 등 과학장비를 복합적으로 활용할 방침이다.
경찰 등 관계기관과 협조해 국내 유통 과정에서 적발된 마약의 밀반입 경로와 수법도 분석한다. 이를 국경 단계의 화물 선별과 검사에 활용해 차단 효과를 높인다는 계획이다.
이 국장은 "더욱 교묘해지는 밀수 수법에 대응해 우리청도 한발 앞선 대응이 필요하다"며 "특히 특송물품 등 여러 경로로 반입되는 마약 적발에 최우선 목표를 두고 세관의 역량을 집중해 달라"고 당부했다.
jongwon3454@newspim.com