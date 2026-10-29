[컨콜] 현대차 "테슬라식 가격 인하 안 해…서비스망으로 승부"

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 29일 테슬라·중국 전기차 업체에 맞서 가격 인하 대신 A/S와 잔존가치를 앞세우기로 했다
- 현대차는 국내 전기차 서비스 거점 1000개 이상을 구축해 테슬라보다 서비스망이 우수하다고 밝혔다
- 현대차는 사고 수리와 부품 공급 경쟁력을 바탕으로 고객 가치 보호 전략을 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 국내 시장에서 점유율을 확대하고 있는 테슬라와 중국 전기차 업체들에 맞서 가격 인하보다 사후서비스(A/S) 경쟁력과 차량 잔존가치를 앞세운 차별화 전략을 추진한다.
현대차는 29일 열린 3분기 경영실적 컨퍼런스콜에서 "테슬라나 중국 완성차 업체들처럼 가격을 수시로 조정하는 것은 중고차 가치와 고객 가치를 저해하는 방법이라고 생각한다"고 밝혔다.
최근 테슬라와 중국 전기차 업체들이 가격 경쟁력을 앞세워 국내 시장 점유율을 확대하고 있지만, 현대차는 잦은 가격 인하 대신 기존 고객의 차량 가치를 보호하는 방향으로 대응하겠다는 설명이다.
특히 현대차는 전국에 구축된 서비스 네트워크를 핵심 경쟁력으로 강조했다.
현대차는 "국내 전기차 서비스 거점이 1000개 이상인 반면 테슬라는 약 17개 수준으로 파악하고 있다"며 "거점당 누적 등록 차량도 현대차는 약 290대, 테슬라는 1만2000대 이상으로 차이가 크다"고 설명했다.
사고 수리 기간과 부품 공급에서도 경쟁 우위를 자신했다. 현대차에 따르면 자사 전기차의 사고 수리 기간은 평균 약 5일이며 테슬라는 2주 가까이 소요되는 것으로 파악하고 있다.
부품 공급 역시 현대차는 1시간 이내 수급률이 약 92%, 하루 이내 수급률은 99%에 달한다고 밝혔다.
현대차는 이 같은 서비스 인프라와 고객 관리 역량을 바탕으로 테슬라 및 중국 전기차 업체들과의 경쟁에서 차별화를 이어간다는 방침이다.
chanw@newspim.com