위험공정에 AI 로봇 도입...중기부, 2030년까지 '중소 제조혁신' 5조 이상 투입

AI 핵심 요약beta
- 정부가 29일 2030년까지 스마트제조혁신에 5조원 이상을 투입했다
- AI 도입 중소 제조기업을 600개에서 6000개로 확대하고 로봇을 보급한다
- 제조데이터 현물 인정과 전문기업 500개 육성으로 산업 기반을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중소 제조기업 AI 도입 600개→6000개 확대 목표
제조데이터 현물 인정 추진...참여기업 부담 완화
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 2030년까지 스마트제조혁신에 5조원 이상의 국가자원을 투입해 인공지능(AI)을 도입한 중소 제조기업을 600개에서 6000개로 늘린다. 숙련인력 부족과 위험공정 문제를 해결하도록 AI와 로봇을 결합한 생산모델을 실증하고, 기업이 보유한 제조데이터를 정부 지원사업의 현물 부담분으로 인정하는 방안도 추진한다.
중소벤처기업부는 29일 충남 천안 종근당에서 열린 한성숙 국무총리 주재 제16회 국가정책조정회의에서 이 같은 내용의 '중소제조 피지컬 AI 확산 전략'을 발표했다.
피지컬 AI는 현실을 인식·판단하고 로봇 등을 통해 물리적으로 행동하는 인공지능이다. 이번 전략은 개별 설비의 자동화를 넘어 데이터와 AI, 로봇을 연결해 중소기업의 생산방식을 바꾸는 데 초점을 맞췄다.
정부는 2030년까지 중소 제조기업의 디지털 전환율을 30%에서 50%로 AI 도입률을 1%에서 10%로 높일 계획이다. 기업 수로는 디지털 전환 3만개, AI 도입 6000개가 목표다.
◆ 1000여개사에 제조로봇...수작업·위험공정부터 실증
중기부는 기업별 역량 진단과 사전기획부터 스마트공장 구축, 사후관리까지 일괄 지원체계를 마련한다. AI 활용 기반이 부족한 기업은 데이터 수집 등 기초역량을 쌓고, 기반을 갖춘 기업은 공정 최적화와 자율제조로 나아가도록 지원한다.
2030년까지 1000여개사에 제조로봇을 보급해 AI 적용 기반을 마련한다. 로봇 엔지니어링과 안전 컨설팅, 로봇자동화 시스템 구축 등을 묶어 지원할 방침이다.
공정별로는 K-푸드·K-뷰티 등 수출 주력 업종의 수작업에 작업자의 숙련과 노하우를 학습한 AI를 적용한다. 주조·금형 등 위험·유해공정에는 AI 기반 로봇과 안전장치를 도입해 고열·분진에 노출되는 작업을 줄이는 실증을 추진한다.
공정별로 검증한 모델은 하나의 공장에 통합해 AI와 로봇, 데이터가 연결되는 가칭 '스마트 로보팩토리'로 발전시킨다. 2028년부터는 휴머노이드 보급 전용사업을 신설하는 방안도 검토한다.
국가 차원의 AI 기술개발 성과도 중소기업으로 확산한다. 과학기술정보통신부의 '모두의 AI 공장장'과 산업통상부의 숙련 노하우 기반 AI 모델 등을 스마트공장 보급체계와 연계할 계획이다.
◆ 데이터 제공하면 현금부담 완화...기술 공급기업 500개 육성
제조데이터를 기업의 자산으로 인정하기 위한 제도도 마련한다. 정부 지원사업에 참여하는 기업이 제조데이터셋을 제공하면 가치를 평가해 현물로 인정하고, 그만큼 사업비의 현금부담을 완화하는 방식이다.
중기부는 올해 가치평가 모델과 가이드라인을 마련하고, 내년 자율형공장 구축사업 등에 시범 적용한 뒤 단계적으로 확대할 계획이다.
기존 인공지능제조플랫폼(KAMP)은 '제조AI 24'로 고도화한다. 기업과 장비마다 다른 데이터 형식을 표준화하고, 축적한 데이터로 AI 모델을 개선한 뒤 현장에 다시 적용하는 체계를 구축한다.
AI 기술과 장비를 공급하는 기업도 육성한다. 올해 스마트제조 전문기업 100개사를 시범 지정하고 2030년까지 500개사를 확보할 방침이다. 지정 기업에는 스마트제조혁신 지원사업 참여 시 우대와 함께 기술개발·실증·해외 진출을 지원한다.
인력 양성은 내년 스마트제조 실무인력 교육 규모를 올해 600명에서 1600명으로 확대하는 방향으로 추진한다. 대전·광주·대구·울산의 4대 과학기술원에서는 지역산업과 연계한 제조AI 전문인력 500명을 양성할 계획이다.
이소영 중기부 장관은 "AI 대전환의 시대에 우리나라 경제·산업의 근간인 중소기업의 제조AI 혁신이 대한민국 피지컬 AI 선도국가 도약의 핵심"이라며 "데이터·AI·로봇 전환을 연계·융합해 중소기업이 생산방식을 혁신하고 기술역량을 높여, 국가전략프로젝트의 핵심으로 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com