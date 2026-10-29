복지부, 11월부터 희귀·난치 치료제 5종 건보 적용…치료비 부담 '완화'

AI 핵심 요약beta
- 복지부는 29일 5종 희귀·난치질환 치료제의 보험 적용을 확대했다
- 크리스비타주사액은 소아에서 성인까지 보험 적용 대상이 확대됐다
- 옥스루모주 등 우울증·뇌전증·담관암 치료제에도 보험이 적용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스프라바토나잘스프레이도 건보 적용
옥스루모주·엑스코프리정도 건보 보장
팁소보정 신규 보험…담관암 치료비↓
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 다음 달 1일부터 저인산혈증성 구루병 치료제 '크리스비타주사액'의 성인 보험 적용과 함께 제1형 원발성 고옥살산뇨증 치료제인 옥스루모주 등에도 건강보험이 적용된다.
보건복지부는 오는 11월 1일부터 5종의 희귀·난치성 질환 치료제에 대해 건강보험이 새롭게 적용되거나 적용 대상이 확대된다고 29일 밝혔다.
복지부는 건강보험정책심의위원회 심의를 거쳐 비급여로 환자가 전액 부담했던 치료제의 환자 부담을 대폭 완화하기로 했다. 치료제 비용 중 환자 본인부담률의 경우 희귀질환자는 10%, 암환자는 5%다.
우선 저인산혈증성 구루병 및 골연화증 치료제인 크리스비타주사액의 보험 적용 대상이 소아에서 성인으로까지 확대된다. 저인산혈증성 구루병 및 골연화증은 체내에 뼈를 형성하는 인산이 부족해 뼈가 제대로 자라지 못하거나 약해지는 질환이다. 성인 환자 유병률이 인구 100만 명당 6.7명에 불과하다.
크리스비타주사액은 그간 소아만 건강보험이 적용돼 기존 환자가 성인이 되면서 치료가 중단되거나 성인기에 증상이 발현된 환자는 적절한 치료를 받지 못하는 경우가 있었다. 이번에 성인까지 보험 적용이 확대되면서 치료 사각지대를 해소하고 환자에게 연속적이고 일관된 치료가 제공된다.
제1형 원발성 고옥살산뇨증 치료제인 옥스루모주에도 건강보험이 적용된다. 원발성 고옥살산뇨증은 유전자 결함으로 인해 간 대사에 이상이 생겨 옥살산이 과다 생성되는 질환이다. 인구 100만 명당 1~3명에게 발생한다.
이 질환은 칼슘옥살산 결석, 혈뇨, 신장 석회화 등을 유발하고 반복적인 신장 손상으로 인해 만성 신질환이나 말기 신부전으로 진행될 수 있음에도 간·신장 이식 외에는 근본적인 치료제가 사실상 부재했다. 이번 건강보험 적용을 통해 초희귀질환자에게 실질적 치료 기회가 제공되면 되돌릴 수 없는 신장 손상을 조기에 억제할 수 있다.
치료저항성 우울증 치료제인 '스프라바토나잘스프레이'에도 건강보험이 적용된다. 우리나라 성인의 주요 우울장애 유병률은 약 5%다. 이 중 최대 30%는 기존 항우울제로 효과를 보지 못하는 치료저항성 우울증으로 추산되나 이에 대한 치료제가 사실상 부재했다.
치료저항성 우울증 환자는 일반인에 비해 자살 위험이 20배나 높다. '스프라바토나잘스프레이'에 건강보험이 적용되면 치료저항성 우울증 환자의 치료 공백 해소와 자살 고위험군에 대한 조기 개입이 가능해진다.
난치성 뇌전증 치료제인 '엑스코프리정'에도 건강보험이 적용된다. 이 치료제는 기존 뇌전증 약물로 발작 조절이 되지 않는 난치성 뇌전증 환자들이 사용한다. 국산 신약이지만 해외 출시가 먼저 이뤄져 환자들은 해외로부터 약을 수입해 복용해야 하는 불편함이 있었다. 복지부는 이번 보험 적용을 통해 난치성 뇌전증 환자들의 경제·물리적 부담이 경감된다고 했다.
아이디에이치 원(IDH1) 변이 양성의 국소 진행성 또는 전이성 담관암 치료제인 '팁소보정'에도 건강보험이 적용된다. 담관암은 초기 진단이 어렵고 주변 조직으로 전이되기 쉬워 치료 결과가 좋지 않은 대표적인 난치성 암이다.
특히, 전체 담관암 환자의 10~20%에서 발견되는 IDH1 변이 환자의 경우 전통적인 화학요법 치료제 외에는 건강보험 적용이 되는 표적 항암 치료제가 부재해 1차 치료 이후 유효한 약제에 대한 치료 접근성이 떨어졌다. 표적항암제 '팁소보정'에 건강보험이 적용되면서 담관암 환자의 의료비 부담 경감과 함께 치료 공백이 해소될 것으로 예상된다.
이형훈 복지부 차관은 "이번 건강보험 적용 확대를 통해 환자 수가 적어서 사회적 관심이 부족했던 희귀질환자와 기존 약으로는 효과를 보지 못하던 난치질환자에게 실질적인 치료 기회가 보장되길 바란다"며 "국민 누구나 질환의 치료에서 소외받지 않도록 희귀·난치질환 치료제에 대해 건강보험 보장성을 지속 강화해나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com