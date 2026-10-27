전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.27 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[르포] "평당 2억원 육박"…은행 VIP 고객들이 북촌 골목 누빈 이유

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하나은행은 22일 자산가 고객과 북촌 부동산 투어를 진행했다
  • 북촌 상권은 외국인과 젊은층 유입으로 상업용 부동산 관심이 커졌다
  • 한옥 숙박시설은 희소성이 높지만 비용과 규제를 고려한 투자가 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하나은행 '부동산 투어 세미나' 현장 동행...자산가 60명 초청
계동·삼청동 등 탐방…향수·패션·스포츠 브랜드 등 상권 변화 주목
한옥 숙박업 투자 관심↑…전문가 "높은 매입가·환금성 따져야"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = "이 건물은 지난달 68억원에 매각됐습니다. 토지 평당 1억7000만원 정도입니다."

지난 22일 오후 서울 종로구 계동길. 김웅 하나은행 부동산 투자자문센터 전문위원이 거리의 한 건물을 가리키며 설명을 시작했다. 대지면적 40평 규모의 건물이 최근 68억원에 거래됐다는 말에 참가자들의 시선이 일제히 건물로 향했다. 참가자들은 손에 든 자료집과 눈앞의 건물을 번갈아 살피며 전문가의 설명에 귀를 기울였다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난 22일 오후 서울 종로구 북촌 거리에 관광객들이 모여있다. 2026.10.27 romeok@newspim.com

이날 북촌을 찾은 이들은 하나은행이 초청한 자산가 고객들이다. 하나은행은 이날 'K-헤리티지의 중심, 북촌'을 주제로 '2026 부동산 투어 세미나'를 진행했다. 은행 부동산 전문가와 고객들이 주요 상권을 직접 걸으며 건물의 실거래가와 매물 현황, 투자 수익성 등을 살펴보는 현장 체험형 프로그램이다. 

참가자들은 하나은행 계동지점에서 출발해 계동 카페거리와 북촌 한옥마을, 삼청동, 북촌로 등을 2시간 넘게 둘러봤다. 손에는 주요 건물의 매매가격과 임대 현황이 담긴 자료집을 들고, 귀에는 전문가의 설명을 들을 수 있는 소형 수신기를 착용했다.

투어를 이끈 김웅 위원은 북촌을 최근 상업용 부동산 시장의 유망지로 소개했다. 김 위원은 "북촌일대는 K컬처 열풍으로 외국인 관광객과 2030대들이 많이 방문하는 상권"이라며 "한국의 문화와 역사를 담고있는 이 지역이 상업적· 문화적 가치를 재창출하는 곳으로 변화하고 있다"고 말했다.

그러면서 "현재 상업용 부동산 시장이 매수자 우위 시장으로 거래량이 크게 줄어든 상황임에도 도산공원과 성수동, 한남동 등 일부 인기 상권에서는 신고가가 나오고 있는데 북촌도 그중 하나"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =22일 서울 종로구 북촌 거리. 향수, 화장품 등 브랜드의 플래그십 스토어가 빼곡히 들어서 있다. 2026.10.22 romeok@newspim.com

실제 북촌 거리에는 과거 전통찻집과 공방이 자리하던 곳에 니치 향수와 화장품, 패션 브랜드 매장들이 빼곡히 들어서 있었다. 아모레퍼시픽의 경우 북촌 거리에 설화수, 오설록 플래그십 스토어를 운영하고 있으며 추가 부지를 사들여 북촌 일대 공간을 확대하고 있다. 북촌에서 출발한 향 전문 브랜드 그랑핸드도 2023년 약 40억원을 들여 부지를 매입하는 등 지역 내 투자를 이어가고 있다.

아디다스, 뉴발란스, 푸마 등 스포츠 브랜드의 진출도 눈에 띈다. 북촌 둘레길을 뛰는 러닝 열풍에 맞춰 일부 매장에서는 러닝화와 운동복 대여는 물론 짐 보관 서비스까지 제공하고 있다.

김 위원은 "북촌에 유입되는 소비층은 20~30대 젊은 층과 해외 관광객"이라며 " 기업들이 이들의 소비 성향에 맞춰 니치 향수, 드럭스토어, 러닝 관련 매장 등을 선보이고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난 22일 서울 종로구 북촌 거리 일대에서 관광객들이 한옥과 상점이 늘어선 골목길을 걷고 있다. 2026.10.22 romeok@newspim.com

김 위원에 따르면 이번 투어 구간에서 확인된 최고 거래가격은 토지 평당 1억9200만원에 달한다. 지난해 부동산 세미나 투어를 진행했던 성수동 연무장길에서 최근 평당 5억원이 넘는 거래가 이뤄지고 있는 것과 비교하면 북촌은 아직 상대적으로 가격이 낮은 축에 속한다.

이날 투어에서 주목받은 투자 대상 중 하나는 한옥 숙박시설이다. K컬처 열풍으로 외국인 관광객의 숙박 수요가 늘어나는 가운데 신규 한옥 공급은 제한적이어서 희소성이 높은 편이다. 특히 북촌은 경관 보존을 위한 각종 건축 규제로 신규 공급이 쉽지 않아 기존 한옥을 리모델링해 숙박시설로 활용하는 방식이 투자 대안으로 주목받고 있다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난 22일 서울 종로구 북촌 일대에 한옥 숙박시설이 밀집해 있다. 2026.10.22 romeok@newspim.com

현장에서 만난 한옥 숙박시설 위탁운영업체 '버틀러리' 관계자는 "한옥 숙박업은 외국인을 관광객 중심으로 수요가 계속 늘어나는 반면 신규 공급은 제한적"이라며 "기존 한옥을 리모델링해 활용해야 하는 만큼 희소성이 크고 장기적인 수익을 기대하는 투자자들의 관심이 높다"고 설명했다. 그러면서 "숙박객의 약 70%가 외국인으로 연간 가동률은 91~92% 수준"이라며 "한국의 전통적인 공간에서 머물고 싶어 하는 관광객들이 꾸준히 찾고 있다"고 덧붙였다.

다만 한옥은 구조적 특성과 보존 규제 등으로 리모델링 비용이 높고, 입지와 접근성에 따라 숙박 수요에도 차이가 있어 신중한 투자 판단이 필요하다. 특히 최근 가격이 크게 오른 매물은 수익성과 향후 매각 가능성까지 꼼꼼히 따져봐야 한다는 조언이다.

김 위원은 북촌 부동산 시장에 대해 "당분간 전망은 좋다고 보지만 향후 코로나19와 같은 재난으로 관광객이 줄어들 가능성은 잠재 위험 요인"이라며 "한옥의 토지 가격이 꽤나 오른 만큼 향후 환금성도 고려해야 한다"고 말했다. 이어 "초기에 투자해 대박을 낼 수 있는 상권은 아니지만 여전히 매력적인 투자처"라며 "무조건 좋다고 보기보다는 선별적으로 접근할 필요가 있다"고 강조했다.

하나은행의 부동산 투어세미나 현장.[사진= 하나은행]

지난 20일과 22일 양일간 진행된 이번 행사에는 자산가 고객 60명이 참여했다. 부동산 투어를 마친 뒤에는 하나은행 WM본부 소속 부동산 전문위원들과의 개별 투자 상담도 이뤄졌다.

최근 은행권에서 고액자산가 고객을 확보하기 위한 자산관리(WM) 경쟁이 치열해지는 가운데 고객과의 접점을 확대하는 일환인 셈이다. 하나은행이 지난 2015년부터 운영한 부동산 투어 세미나에서는 연남동과 성수동, 한남동 등 성장 가능성이 높은 지역을 선제적으로 소개해왔다. 실제 거래 사례와 투자 정보를 제공, 고객들의 호응을 이끌어내고 있다는 평가다. 

이은정 하나은행 WM본부장은 "북촌은 역사와 문화적 가치가 있는 곳으로, 이러한 가치가 상업용 부동산과 어떻게 연결되는지 살펴볼 수 있는 지역"이라며 "부동산 전문가들이 유망 지역을 미리 발굴하고 고객들과 함께 직접 살펴보는 만큼 이번 투어가 투자 의사결정에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

romeok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
사진
보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동