서울 구로 주택가서 '미라 상태' 시신 발견…경찰, 용의자 2명 체포

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 27일 구로구 시신 유기 혐의 남성 2명을 체포했다
- 이들은 22일 주택가 쓰레기 더미에 미라 상태 시신을 유기했다
- 경찰은 시신 신원과 사망 원인 확인을 위해 부검을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비닐·신문에 감싸진 채로 발견…국과수 부검 예정
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 구로구의 한 주택가 골목에 미라 상태인 시신을 유기한 혐의를 받는 남성 2명이 경찰에 검거됐다.
27일 경찰에 따르면 서울 구로경찰서는 이날 오후 4시쯤 60대 남성 A씨와 80대 남성 B씨를 각각 사체유기, 사체유기교사 혐의로 긴급체포했다.
이들은 지난 22일 서울 구로구 주택가 쓰레기 더미에 미라 상태인 시신을 유기한 혐의를 받는다. 이들은 서로 알고 지내는 사이였으며 B씨는 구로구의 한 다세대주택 집주인인 것으로 파악됐다.
경찰은 이날 오전 11시쯤 한 주택가 골목 쓰레기 더미에서 신원 미상의 시신을 발견했다는 신고를 접수했다. 시신은 쓰레기를 수거하던 구청 직원이 발견한 것으로 파악됐다.
발견 당시 시신은 비닐과 신문 등에 감싸졌고 미라화가 일부 진행된 상태였던 것으로 알려졌다. 경찰은 시신의 사망 시점이 한 달 이상인 것으로 추정하고 있다.
경찰은 시신의 정확한 사망 시점과 신원, 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했다. 시신 부검도 진행할 예정이다.
경찰은 두 사람을 상대로 시신을 유기한 경위 등을 조사할 계획이다.
jason14@newspim.com