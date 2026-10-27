경북북부내륙 28일 아침기온 영하권 '뚝'.....동해안 강풍에 높은 너울

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내륙중심 얼음·서리 '농작물관리 유의'....'풍랑특보' 경북앞바다 '조업 주의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화와 영주지역의 28일 아침 기온이 영하권으로 곤두박질치는 등 대구와 경북권의 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 매우 춥겠다.

또 경북 동해안을 포함한 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠고 경상권 동해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠다.

[태백=뉴스핌] 남효선 기자 = '단풍 명소'로 이름난 강원도 철암천변을 홍염으로 달구던 단풍나무가 바람에 나뭇잎을 날리고 있다.2026.10.27 nulcheon@newspim.com

대구와 경북의 28일 기온은 -3도에서 16도의 분포를 보이겠다.

대구와 경북 주요지역의 이날 아침 기온은 대구 1도, 경북 봉화 -3도, 청송 -2도, 안동·의성 -1도, 상주·문경 1도, 울진·포항은 4도의 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 14도, 경북 봉화 11도, 안동·청송 13도, 상주·영천 14도, 포항은 16도로 관측됐다.

기상청은 경북 내륙을 중심으로 28일 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠고, 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠다며 한파 영향 예보(27일 11시 30분 발표)와 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하고 건강관리에 각별히 유의할 것을 당부했다.

또 내륙을 중심으로 얼음이 어는 곳이 있겠고 서리가 내리는 곳도 있겠다며 농작물 관리에 주의할 것을 주문했다.

동해 남부앞바다(경북 북부앞바다)와 동해 남부 먼바다에 풍랑주의보가 발효된 가운데 28일까지 바람이 시속 30~70km(초속 8~20m)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 먼바다 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠다며 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의할 것을 강조했다.

특히 경북 남부앞바다에도 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표될 가능성이 있겠다.

경북 동해안에는 28일 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

nulcheon@newspim.com