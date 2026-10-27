금감원, JYP 공개매수 보도에 "불공정거래 의심 시 신속 조사"

AI 핵심 요약beta
- 금융감독원은 27일 JYP 지분 인수설에 투자자 주의를 당부했다
- 공개매수신고서 전에는 인수 주체와 자금 확인이 어렵다고 밝혔다
- 금감원은 이상거래와 불공정거래 의심 시 신속히 조사할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신고서 미제출 상태선 인수자·자금 확인 어려워…투자자 주의 당부
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 일본계 자본의 JYP엔터테인먼트 지분 인수 추진 보도로 주가 변동성이 커지자 금융감독원이 투자자들에게 주의를 당부했다.
공개매수신고서가 제출되지 않은 상황에서는 인수 주체와 자금 등에 관한 정보를 확인하기 어렵고 실제 거래가 이행되지 않을 가능성도 있는 만큼 추격 매수에 신중해야 한다는 취지다. 금감원은 이상거래와 법규 위반 여부를 살펴보고 불공정거래가 의심되면 신속히 조사에 착수할 계획이다.
금감원은 27일 '일본계 자본의 JYP 주식 공개매수 보도 관련 투자자 유의사항'을 배포하고 이같이 밝혔다. 공개매수신고서를 제출하기 전 보도자료를 통해 공개매수 의사를 공개적으로 밝히는 것은 매우 이례적인 사례라고 금감원은 설명했다.
앞서 일본계 투자그룹 더 넥스록 그룹(The NEXROC Group)과 SVCV는 전날 보도자료를 통해 JYP 지분 인수를 추진하고 있으며 이르면 11월 공개매수에 나설 계획이라고 밝혔다. 양측이 제시한 인수 목표 지분은 JYP 발행 주식의 25~50%다.
관련 보도가 나온 뒤 JYP 주가는 급등했다. 전날 애프터마켓에서 주가가 장중 4만4000원까지 올랐고, 이날은 장중 최저 3만6150원까지 밀리는 등 큰 폭의 변동성을 보였다. JYP는 이날 공시를 통해 지분 인수와 관련한 제안을 받은 사실이 없다고 밝혔다.
금감원은 공개매수신고서가 제출되지 않은 단계에서는 공개매수자와 자금에 관한 정보를 확인하기 어렵다는 점을 강조했다. 공개매수 계획이 실제 거래로 이어지지 않을 가능성도 있어, 관련 보도만을 근거로 투자할 경우 주가 변동에 따른 손실을 입을 수 있다는 설명이다.
금감원은 해당 종목의 이상거래 여부와 관련 법규 위반 가능성을 예의주시하고 있다. 불공정거래가 의심되는 정황이 확인되면 신속하게 조사에 착수할 방침이다.
rkgml925@newspim.com