'구룡마을 화재' 현장 찾은 오세훈 "확산 총력 진화…이재민 각별히 신경"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 27일 구룡마을 화재현장을 찾아 총력 진화를 당부했다
- 오 시장은 산불 확산 방지와 이재민 보호, 소방대원 안전을 강조했다
- 구룡마을 화재로 77가구 107명이 피해를 입었으며 인명피해는 없었다
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 '강남의 마지막 판자촌'으로 불리는 개포동 구룡마을에 화재가 발생한 가운데 오세훈 서울시장이 현장을 찾아 총력 진화를 당부했다.
오 시장은 27일 오후 8시경 구룡마을 화재현장을 방문해 "주변 산쪽으로 불이 옮겨붙지 않도록 최대한 노력해 줄 것을 당부했다"며 "이재민들이 오늘 밤을 지내는데 부담이 없도록 각별히 신경쓰고 있다"고 말했다.
오 시장은 "다행스럽게 불길이 지금 잡히고 있는 추세"라며 "시간은 좀 더 걸리겠지만 아마 오늘 밤 중으로는 불길이 잡히지 않을까 내다보고 있다"고 밝혔다.
또 "진화 과정에서 소방대원들이 다치는 일이 않도록 당부 말씀드린다"고도 전했다.
앞서 오후 4시경 구룡마을 지구에서 화재가 발생해 다른 지구로 확산되고 있다.
현재까지 인명피해는 확인되지 않았다. 39명이 자력으로 대피했다.
이번 화재로 인한 1·2·3 지구 피해가구는 77가구 107명이다.
앞서 소방당국은 오후 3시 59분 소방 대응 1단계를 발령했다. 이후 4시 29분경 대응 2단계로 격상했다.
방화 가능성 등은 아직 확인되지 않았다.
gdy10@newspim.com