[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 28일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 27일 아시아미래포럼과 서울미래컨퍼런스 등에 참석했다
- 국회 상임위가 27일 국정감사와 법안심사소위를 진행했다
- 여야 의원들이 27일 정책토론회와 기자회견을 잇달아 개최했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:15 한겨레 제17회 아시아미래포럼 / 서울상공회의소
09:00 서울신문 2026 서울미래컨퍼런스 / 신라호텔
10:00 위헌법률정비 세미나 / 의원회관 제1소회의실
◆상임위원회
10:00 국토교통위원회 국토법안심사소위원회 / 본관 529호
10:00 정보위원회 국정감사 / 본관 647호
10:00 성평등가족위원회 국정감사 / 본관 550호
14:00 정보위원회 국정감사 / 본관 647호
◆의원실 세미나
07:30 윤준병 의원실, 서해안철도 공동메세지 및 5대 과제발표 / 의원회관 제1소회의실
10:00 전종덕 의원실, 10.29 돌봄의날 기념 사회서비스 노동자 처우개선 국회 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 고민정 의원실, 어린이집 급간식비 격차해소 정책토론회 / 국회도서관 대강당
13:20 박정현 의원실, 국민총행복 트리플 거버넌스 정책 간담회 / 의원회관 제5간담회의실
13:30 김영배 의원실, 10·28건대항쟁 40주년 기념: 국가폭력 진상규명과 명예회복을 위한 국회 토론회 / 국회박물관 국회체험관
14:00 오세희 의원실, (사회안전망 구축을 위한)소상공인 생존 '10대 과제' 정책 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 임문영 의원실, 2026 핵심·전략 광물 국회 세미나 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이훈기 의원실, K-개미들의 절규 '주가누르기 방지법'이 희망이다 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 전용기 의원실, 조작기소 국조특위 사례보고회: 정치검찰의 조작기소, 진실은 무엇이었나 / 의원회관 제1세미나실
14:00 강득구 의원실, 플랫폼 데이터 주권에서 자율주행(AX) 직무전환까지 모빌리티·플랫폼 산업전환: 2차 정책세미나-자율주행·AX·직무전환 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 백종헌 의원, [보건복지위원회 현안 기자회견]
09:40 박수영 의원, [국민연금 국내주식 비중 확대 규탄 기자회견]
10:00 민병덕 의원, [을지로위원회 민생과제 국정감사 결과보고 기자회견]
10:20 강명구 의원, [공직선거법 개정 관련 국민동의청원 추진 기자회견]
10:40 전종덕 의원, [김민영 민주노총 위원장 후보 출마선언 기자회견]
11:00 윤준병 의원, [공공기관 전북 이전 관련 기자회견]
11:20 윤종오 의원, [전작권 환수 관련 기자회견]
15:20 박정현 의원, [경기도 사회혁신경제국 폐지 철회 요구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
07:30 가상자산과세 당정협의회 / 국회 의원회관 306호
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 외교안보통일자문회의 출범식 / 국회 의원회관 306호
*한병도 원내대표
08:15 제17회 아시아미래포럼 / 대한상공회의소 국제회의장
09:30 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
07:40 선관위 특검 올림픽공원 현장 검증 관련 기자회견 / 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3문 앞
08:00 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 투표지 등에 대한 검증 현장 방문 / 올림픽공원 핸드볼경기장
*정점식 원내대표
10:00 2026년도 국정감사 - 정보위원회 / 국회 본관 647호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
08:15 제17회 아시아미래포럼 개회식 / 대한상공회의소 국제회의장
13:30 건대항쟁 40주년 기념 국가폭력 진상규명과 명예회복을 위한 국회토론회 / 국회박물관
19:00 전태일재단 후원콘서트 / 조계사 불교역사문화기념관 공연장
21:00 유튜브 2분뉴스 인터뷰
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
*천하람 원내대표
08:35 채널A <정치시그널3> 출연
10:30 애기봉 전망대(스타벅스) 방문 / 애기봉평화생태공원