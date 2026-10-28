K-뷰티·푸드 등 188개 제품 해외로...중기부, 올리브영·무신사와 판로 넓힌다

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중기부, K-수출전략품목 선정

해외 입점·현지 마케팅 지원

수출바우처·해외인증 등 우대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 국내 중소기업의 뷰티·패션·식품 등 188개 제품이 글로벌 유통망을 활용해 해외시장 공략에 나선다. 올리브영·무신사 등 유통기업과 협력해 해외 판매채널 입점과 현지 마케팅을 지원하고, 수출바우처와 해외인증 등 정부 지원사업도 연계한다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업벤처캠퍼스 서울에서 '2026년 K-수출전략품목 출범식'을 개최했다고 밝혔다.

K-수출전략품목은 중기부가 2024년부터 뷰티·패션·라이프·푸드 등 소비재 분야의 우수제품을 선정해 해외 진출을 돕는 사업이다. 올해는 983개 기업이 신청했으며 글로벌 유통 전문가와 해외 소비자로 구성된 평가단이 제품의 경쟁력과 우수성 등을 평가했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

최종 선정된 제품은 뷰티 70개, 패션 38개, 라이프 40개, 푸드 40개 등 총 188개다.

선정기업에는 분야별 유통기업의 인프라와 네트워크를 활용한 맞춤형 해외 진출 프로그램을 지원한다. 올리브영은 뷰티, 신세계백화점은 뷰티·패션, 무신사는 패션, G마켓은 라이프, 롯데마트는 푸드 분야에서 협력한다.

주요 지원 내용은 해외 유통채널 입점과 온·오프라인 기획전, 현지 인플루언서 마케팅 등이다. 수출바우처와 해외인증 획득, 해외 전시회·상담회 참가 등 정부 수출 지원사업에서 우대하고, 중기부가 주최하는 해외 한류 연계 행사에도 우선 참여할 기회를 제공한다.

기존 선정기업 가운데 수출이 크게 늘어난 사례도 나왔다. 2024년 선정된 뷰티기업 라이프위드코퍼레이션은 올리브영의 인플루언서 마케팅과 수출바우처를 통한 인증·지식재산권 획득 등의 지원을 받았다. 이 기업의 수출액은 2023년 39만3000달러에서 지난해 310만7000달러로 증가했다.

지난해 선정된 여성의류 기업 포이닉스는 무신사 일본 기획전과 현지 홍보·마케팅, 도쿄·오사카 팝업스토어 등에 참여했다. 수출액은 2024년 2만4000달러에서 지난해 24만1000달러로 늘었다.

이날 행사에서는 올해 선정기업과 기존 선정기업이 해외 진출 경험과 우수사례를 공유하는 협의체도 출범했다. 선정제품은 오는 31일까지 행사장 1층 팝업스토어에 전시되며 누구나 방문해 살펴보고 체험할 수 있다. 11월 말 예정된 'K-브랜드 글로우 위크'에서는 해외 바이어 상담도 별도로 진행할 예정이다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 "중소기업 수출이 역대 최고치를 계속 경신 중인데, 그 중심에는 K-뷰티를 필두로 K-소비재가 자리잡고 있다"며 "이번에 선정된 제품들이 글로벌 시장에서 우리나라 수출을 선도하는 국가대표 K-브랜드 품목으로 성장하고, 나아가 중소기업 생태계 전반의 활력으로 이어질 수 있도록 현장의 목소리에 늘 귀 기울이고 정책으로 보답해 나가겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com