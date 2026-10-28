자본시장연구원·일본증권경제연구소, 연구협력 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 자본시장연구원은 28일 도쿄에서 일본증권경제연구소와 연구협력 MOU를 체결했다.
- 양 기관은 금융·자본시장과 법제도 연구 및 정보 교류를 추진하기로 했다.
- 정기 의견교환과 인적 교류, 공동 세미나·학술행사도 진행하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 자본시장연구원은 28일 도쿄에서 일본증권경제연구소(Japan Securities Research Institute·JSRI)와 연구협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
자본시장연구원에 따르면 일본증권경제연구소는 1961년에 설립된 일본의 대표적인 자본시장 연구기관이다. 금융·자본시장 및 관련 법제도에 관한 조사·연구와 정책 제언 등을 수행하고 있으며, 한국의 연구기관과 MOU를 체결한 것은 이번이 처음이다.
양 기관은 한국과 일본을 대표하는 자본시장 연구기관으로서 자본시장 및 금융제도에 관한 연구와 정보 교류를 촉진하고, 상호 이해 증진과 연구역량 강화를 위해 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 추진해 나가기로 했다.
주요 협력 분야는 ▲양국의 법제도 및 금융·자본시장 동향에 관한 정보 교류 ▲연구자 간 정기적인 의견교환 및 인적 교류 ▲공동 세미나 및 학술행사 개최 등이다.
자본시장연구원 측은 "이번 양해각서 체결은 양 기관의 국제적 연구협력 기반을 강화하고, 나아가 한·일 양국 자본시장의 발전에도 기여하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com