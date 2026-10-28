안동병원 '닥터헬기' 전국 최초 누적 출동 4000회 달성

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28일 관계기관 간담회...응급이송체계 개선방안 공유

28일 기준 4035회 출동....중증응급환자 3795명 이송

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 안동의료재단 안동병원이 '닥터헬기 누적 출동 4000회 달성'을 기념해 지역 응급의료 협력체계 강화방안을 모색했다.

28일 안동의료재단에 따르면 간담회에는 경북도, 소방기관, 타 지역 의료기관, 닥터헬기 운용사인 헬리코리아와 안동병원 관계자 등 20여 명이 참석해 운영 성과를 논의하고 중증응급환자의 안전한 이송을 위한 협력 방안을 도출했다.

안동의료재단 안동병원이 28일 '경상북도 닥터헬기 4000회 출동 관계기관 간담회'를 갖고 응급이송체계 개선방안을 공유하고 있다.[사진=안동병원] 2026.10.28 nulcheon@newspim.com

경북 닥터헬기는 2013년 7월 운항을 시작해 경북북부권 중증응급환자의 현장 응급처치와 신속한 이송을 담당하고 있다. 이달 20일 기준 닥터헬기 최초로 누적 출동 4000회를 기록한 데 이어 28일 기준으로 4035회 출동한 것으로 파악됐다.

출동 당시 이송된 중증응급환자는 총 3795명이며 여기에는 중증 외상 환자는 922명, 뇌질환 환자는 779명, 심장 질환 환자는 527명이 포함됐다. 특히 경북북부의 의료기관 접근성이 낮은 지역에서 중증응급환자의 골든타임 확보에 기여해왔다.

'닥터헬기'는 응급의학과 전문의 등 의료진이 탑승해 도착 즉시 응급처치 시행과 함께 환자를 의료기관으로 신속하게 이송하는 항공 응급 의료체계이다. 안동병원은 권역 응급 의료센터, 권역 외상센터, 권역 심뇌혈관질환센터와 연계해 환자가 도착 후 검사, 시술, 중환자 치료로 이어지는 진료 체계를 운영하고 있다.

안동병원의 경북 닥터헬기[사진=안동병원] 2026.10.28 nulcheon@newspim.com

이날 간담회에서 참석 기관과 담당자들은 안동병원과 닥터헬기의 원활한 운영 현황과 출동 성과를 공유했다. 또 중증 응급 환자의 신속한 이송 체계 구축, 운영 과정에서의 개선 사항, 이착륙장 안전관리와 기관 간 협조 체계 강화 방안 등을 중점 논의했다.

참석자들은 닥터헬기의 효율적인 운영을 위해 의료진의 전문적인 응급 처치, 소방 기관의 현장 대응, 이착륙 환경 확보와 운항사와의 협조가 중요하다는 점에 공감했다.

경북도 공공의료과 윤선균 과장은 "안전사고 없이 운항을 이어온 것은 관계자들의 헌신과 협력 덕분이다. 닥터헬기 4000회 출동을 진심으로 축하한다"고 했다.

안동병원 강신홍 이사장은 "관계 기관과의 협력을 통해 안전하고 신속한 응급 이송 체계를 강화하고 의료 취약 지역의 중증 응급 환자 골든타임 확보에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

nulcheon@newspim.com