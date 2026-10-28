삼성 오너 일가·경영진 한자리에…이건희 6주기 맞아 추모음악회

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 28일 이건희 선대회장 6주기 추모음악회를 열었다
- 이재용 회장과 삼성 관계자 등 900여명이 행사에 참석했다
- 조성진과 빈 필하모닉이 참여해 추모 공연을 진행했다
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[서울=뉴스핌] 양가희 기자 = 삼성이 고(故) 이건희 삼성 선대회장 6주기 추모음악회를 열었다. 음악회에는 이재용 삼성전자 회장 등 900여명이 참석했다.
28일 재계에 따르면 삼성은 이날 오후 6시 40분경 경기 용인 삼성전자 인재개발원 콘서트홀에서 '인공지능(AI) 시대, 당신이 먼저 물었던 미래'를 주제로 이 선대회장 추모음악회를 열었다.
행사에는 이재용 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장 등 삼성 총수 일가, 삼성 사장단 및 임직원, 기업의 사회적 책임(CSR) 수혜 학생, 협력회사 관계자 등 900여명이 참석했다.
전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS(반도체)부문장(부회장)과 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(완제품)부문장(사장), 최주선 삼성SDI 사장, 장덕현 삼성전기 사장 등 삼성전자와 계열사 사장들도 참석했다.
공연에는 세계적인 피아니스트 조성진과 빈 필하모닉 오케스트라가 참여했다. 2023년 삼성호암상 예술상을 받은 조성진은 지난 3주기·4주기 추모음악회에도 참여한 바 있다. 소프라노 박혜상과 피아니스트 한하윤도 무대에 올랐다.
삼성은 매년 삼성호암상 예술상 수여와 함께 1997년부터 세계적인 명품 악기를 무상으로 대여하는 '삼성 뮤직 펠로우십' 프로그램도 운영하고 있다.
이 선대회장의 6주기 추도식은 음악회에 앞서 지난 23일 경기 수원 선영에서 진행됐다.
sheep@newspim.com