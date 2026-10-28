포항 AI 데이터센터 6000억 '속도전'…지방재정 투자심사 '면제 트랙' 적용

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정부, 28일 지역활성화 투자펀드 9호 신속 추진 방안 발표

경북 SPC에 40억원 출자…내년 11월 준공·2028년 1월 가동

생산유발 1.2조·고용유발 4000명 기대…수도권 데이터센터 집중 완화

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 총사업비 6000억원 규모의 포항 인공지능(AI) 전용 데이터센터 건립을 앞당기기 위해 지방재정 투자심사 '면제 트랙'을 적용한다. 경상북도의 사업 출자에 필요한 사전 절차를 신속히 처리해 2028년 1월 데이터센터 가동에 차질이 없도록 한다는 계획이다.

정부는 28일 이 같은 내용을 담은 '지역활성화 투자 펀드 9호 프로젝트 신속 추진 방안'을 발표했다. 9호 프로젝트는 경북 포항시 남구 광명일반산업단지에 AI 전용 데이터센터를 건설·운영하는 사업이다.

데이터센터는 수전용량 40메가와트(MW), IT 부하 32MW 규모로 조성된다. 완공 이후 AI 사업자 등에 시설을 임대하고 전력과 항온·항습 등 부대서비스를 제공한다.

총사업비는 6000억원으로 자본금 1500억원과 대출금 4500억원으로 조달한다. 경북도는 자본금 가운데 40억원을 출자할 예정이다. 공사와 시운전을 거쳐 2028년 1월 운영을 시작하는 것이 목표다.

포항 인공지능 데이터센터 투시도. [사진=현대건설]

지역활성화 투자펀드 모펀드 운용사인 한국성장금융투자운용은 지난 7월 포항 AI 데이터센터를 9호 투자 프로젝트로 선정했다. 이후 9월 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 약정을 체결했으며 9월 말 기준 공정률은 7.66%다.

사업 추진을 위해 설립된 특수목적법인(SPC)에 경북도가 출자하기 위해서는 지방재정 투자심사를 거쳐야 한다. 주주협약과 대출약정 등에 따른 출자의무 이행기한은 내년 3월 말이다.

정부는 사업 일정을 맞추기 위해 투자심사 면제 트랙을 적용해 사전 절차를 신속히 처리하기로 했다. 경제관계장관회의 의결과 전문기관 검토를 거쳐 행정안전부가 협의면제를 결정·통보하는 방식이다.

데이터센터는 내년 11월 준공한 뒤 2개월간 시운전을 거쳐 2028년 1월 본격 운영될 예정이다. 이후 AI 사업자 등의 입주를 추진한다.

정부는 포항의 전력 인프라를 활용해 경북 동해안을 AI 산업 거점으로 육성하고 관련 기업 유치 기반을 마련한다는 구상이다. 수도권에 집중된 데이터센터를 지역으로 분산하는 효과도 기대하고 있다.

정부는 이번 사업에서 약 1조2000억원의 생산유발효과와 4000명가량의 고용유발효과가 발생할 것으로 추산했다.

지역활성화 투자펀드는 정부 등이 조성한 모펀드를 마중물로 민간자금을 끌어들여 대규모 지역 개발사업을 추진하는 구조다. 정부는 모펀드 대비 최소 10배 이상의 민간투자를 유치하는 것을 목표로 하고 있다.

2024년과 지난해에는 각각 3000억원, 올해는 2000억원 규모의 모펀드를 조성했다. 현재 포항 AI 데이터센터를 포함해 지역·분야별 9개 프로젝트가 선정됐으며 예상 총사업비는 약 3조6000억원이다.

hyun9@newspim.com