HD현대, 조선·건설기계 실적 호조에 3분기 영업익 3조 육박

AI 핵심 요약beta
- HD현대는 28일 3분기 영업이익 2조9197억원을 기록했다.
- 조선·건설기계 부문 호조로 매출과 영업이익이 크게 증가했다.
- 정유는 실적을 견인했지만 석유화학은 공급과잉으로 적자 전환했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HD현대가 올해 3분기 조선과 건설기계, 에너지 등 주요 사업 부문의 실적 호조에 힘입어 영업이익이 2조9000억원을 넘어섰다. 에너지 부문에서는 정유 부문이 실적을 견인했지만 석유화학은 적자 전환했다.
HD현대는 28일 공시를 통해 3분기 연결기준 매출 22조800억원, 영업이익 2조9197억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 21.2%, 71.5% 증가한 수치다.
조선·해양 부문 중간지주회사인 HD한국조선해양은 3분기 매출 8조2862억원, 영업이익 1조4472억원을 기록했다. 선가 상승에 따른 매출 증가와 엔진기계 및 해양플랜트 사업의 호조가 수익성 개선에 기여했다.
선박 유지보수 및 개조 사업을 담당하는 HD현대마린솔루션은 매출 6501억원, 영업이익 957억원을 거뒀다. 전년 동기 대비 각각 26.7%, 2.2% 증가했다. 주력인 애프터마켓(AM) 사업이 성장세를 이어간 가운데 인수합병(M&A)에 따른 일회성 비용이 반영됐다.
건설기계 부문의 HD현대사이트솔루션은 매출 2조1756억원, 영업이익 2002억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 6%, 39.8% 늘었다. 글로벌 건설기계 수요 회복과 산업·발전기용 엔진 사업의 성장세가 실적 개선을 뒷받침했다.
에너지 부문의 HD현대오일뱅크는 매출 10조437억원, 영업이익 9009억원을 기록했다. 정유 및 윤활기유 사업이 견조한 수익성을 유지했다. 석유화학 사업은 글로벌 공급과잉에 따른 제품 스프레드 축소로 적자 전환했다.
전력기기 계열사인 HD현대일렉트릭은 매출 1조1799억원, 영업이익 2845억원을 거뒀다. 전년 동기 대비 각각 18.5%, 15.1% 증가했다. 전력기기와 배전기기 등 전 사업 부문의 매출 확대가 실적 성장을 견인했다.
HD현대 관계자는 "조선, 건설기계, 에너지 등 주요 사업 부문에서 견조한 수익성을 유지했다"며 "앞으로도 지속적인 생산성 향상과 사업 경쟁력 강화를 통해 안정적인 성장세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com