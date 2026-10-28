강신철 국방장관, 고이즈미 방위상에 'DMZ 北지뢰' 꺼냈다

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방부 장관은 28일 필리핀에서 고이즈미 일본 방위상과 첫 회담했다.
- 강 장관은 DMZ 지뢰 폭발과 북·러 군사협력에 국제공조를 강조했다.
- 양국은 첨단 국방교류와 한·미·일 공조를 강화하기로 재확인했다.
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AI·무인체계 협력 논의… 北 핵·미사일 대응 한·미·일 공조 재확인
블랙이글스 급유 갈등서 셔틀 국방외교로… ACSA는 이번에도 빠져
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 28일 필리핀에서 열린 제13차 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus) 참석을 계기로 고이즈미 신지로(小泉進次郞) 일본 방위상과 회담했다. 지난달 22일 취임한 강 장관의 첫 한일 국방장관회담이다.
강 장관은 이 자리에서 지난달 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 상황을 직접 설명했다. 북·러 군사협력 심화와 한반도 긴장 고조에 맞서 국제사회가 공조해야 한다는 점도 강조했다.
양 장관은 한반도·지역 안보 정세와 인공지능(AI)·무인체계 등 첨단 과학기술 분야를 포함한 국방교류 현안을 논의했다. 호혜적·미래지향적 국방교류협력을 안정적으로 이어가기로 했다. 고도화하는 북한 핵·미사일 위협에 대응한 한·미·일 공조의 중요성도 재확인했다.
한일 국방 관계는 1년 새 냉탕과 온탕을 오갔다. 지난해 11월 일본이 블랙이글스의 독도 상공 비행을 이유로 중간 급유 요청을 거절하면서 양국 해상 공동훈련이 보류되고, 한국 군악대의 자위대 음악축제 참가도 무산됐다.
반전은 올해 1월이었다. 이재명 대통령과 다카이치 사나에 총리가 나라현에서 정상회담을 가졌고, 블랙이글스는 사우디 방산전시회로 가는 길에 오키나와 나하 기지에서 항공자위대의 첫 급유 지원을 받았다. 안규백 당시 장관은 1월 30일 요코스카에서 고이즈미 방위상과 회담하고 해상 수색·구조훈련 실시에 합의했다.
5월 샹그릴라 대화에선 양국이 상호군수지원협정(ACSA)을 논의한 사실이 확인됐다. 6월엔 9년 만의 수색·구조훈련(SAREX)이 실시됐고, 고이즈미 방위상이 방한해 안 전 장관과 여섯 번째 회담을 가졌다. 그러나 일본이 오래 요구해온 군수지원협정은 당시 공동성명에서 빠졌다. 일본은 연내 안보 3문서 개정을 앞두고 있다. 이번 회담 결과에도 ACSA는 등장하지 않았다.
gomsi@newspim.com