IBK기업은행, '더아트프라자 팔레트립' 개막…신진작가 80명 참여

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 28일부터 을지로 본점서 예술축제를 개최했다
- 신진작가 80명 작품 400여점과 문화공연을 선보였다
- 소상공인 플리마켓과 참여형 기부행사로 지역상생을 도모했다
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전시·문화강연·공연·플리마켓 마련
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 신진작가의 판로 개척과 지역 상생을 위한 문화예술축제 '더아트프라자'를 열고 시민들에게 다양한 예술 체험 기회를 제공한다.
IBK기업은행은 28일부터 11월 1일까지 서울 을지로 본점 일대에서 '2026 더아트프라자: 팔레트립 BY IBK'를 개최한다고 밝혔다.
올해로 5년째를 맞는 이번 축제는 팔레트(PALETTE)와 여행(TRIP)을 결합한 '팔레트립(PALETTRIP)'을 주제로 열린다. 신진작가 80명의 작품 400여점을 선보이며, 전문 도슨트 해설과 작가가 함께하는 참여형 프로그램도 마련했다.
축제 기간에는 과학 유튜버 궤도, 박성준 역술가, 정우철 도슨트 등의 문화강연과 음악·마술 공연이 진행된다. 을지로 소상공인과 함께하는 플리마켓도 열어 지역 상권과의 상생을 도모한다.
관람객 참여형 기부 행사인 '모두의 팔레트'도 진행한다. 관람객이 소망 메시지를 작성하면 최대 2000만원의 기부금이 적립된다. 작품을 구매하는 IBK카드 고객에게는 할인과 무이자 할부 혜택을 제공할 예정이다.
장민영 기업은행장은 "사회공헌 슬로건인 '온 세상을 더 따뜻하게, ON-IBK'라는 슬로건처럼 이번 축제가 작가와 소상공인, 시민 모두에게 따뜻한 예술축제가 되길 바란다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com