IBK기업은행, 서울 핀테크 데모데이 성료…유망기업 11곳 지원

AI 핵심 요약beta
- 기업은행은 28일 서울시와 핀테크 위크 데모데이를 마무리했다
- 핀테크 스타트업 11곳이 기술과 성장 전략을 발표했다
- 베링랩 등 수상 기업에 상금과 기술검증·입주 혜택을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대 2000만원 지원 및 기술검증 기회 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행은 지난 27일 서울 여의도 콘래드 서울에서 서울시와 공동 개최한 '2026 서울 핀테크 위크 데모데이 with IBK기업은행'을 마무리했다고 28일 밝혔다.
이번 행사는 'AX 기반 디지털금융의 전환'을 주제로 열린 '서울 핀테크 위크 2026'의 2일 차 프로그램이다.
기업은행의 혁신 테스트베드인 'IBK 1st LAB(퍼스트랩)'과 국내 최대 핀테크 육성기관인 '서울핀테크랩'이 협력해 핀테크 스타트업의 투자 유치와 사업 제휴를 지원하기 위해 마련됐다.
본선에 오른 핀테크 기업 11곳은 주요 기술과 서비스, 성장 전략을 소개하고 금융권과의 협업 가능성을 제시하는 기업설명회(IR) 발표를 진행했다.
심사 결과 IBK특별상은 베링랩, 서울핀테크혁신상은 빅테크플러스, 인기상은 한국딥러닝이 각각 받았다.
수상 기업에 대한 지원도 강화했다. IBK특별상 수상 기업에는 연구개발 지원금 2000만원과 IBK 퍼스트랩을 통한 기술검증 협업 기회를 제공한다.
서울핀테크혁신상과 인기상 수상 기업에는 각각 사업화지원금 1000만원과 500만원을 지급하고, 서울핀테크랩 입주·멤버십 혜택을 지원한다.
peterbreak22@newspim.com