'빗썸 해킹'에...금융위, '가상자산 침해사고' 긴급 점검회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회는 28일 빗썸 침해사고 관련 긴급 점검회의를 열었다
- 빗썸은 임직원 정보 유출 정황과 이용자 정보 확인 상황을 보고했다
- 금융당국은 현장조사와 정보공유를 진행하고 피해보호를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 유영준 디지털금융정책관 주재로 금융감독원, 금융보안원, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA), 빗썸 등과 함께 주요 가상자산업권의 침해사고와 관련해 긴급 점검회의를 개최했다고 28일 밝혔다.
회의에서 빗썸 측은 지난 외부의 비정상적인 접근으로 빗썸·자회사·협력업체 등의 임직원 정보가 유출된 정황을 확인했으며, 이용자 정보 유출 여부 등에 대해서는 현재 확인중에 있다고 보고했다.
빗썸 측은 또 가상자산 거래와 관련한 핵심 전산시설이 아닌 임직원의 업무를 지원하는 시스템이 침해받은 것으로, 가상자산지갑 주소 등 부정결제·가상자산 이전 등에 활용될 수 있는 정보유출은 아직까지 확인되지 않은 것으로 보고했다.
금융당국은 "즉시 현장조사 착수, 관계기관 간 신속한 정보공유 및 긴밀한 협력을 수행하고 있으며, 사고원인 파악에 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.
금융위는 "무엇보다 소비자 피해가 발생하지 않도록 철저히 점검해나갈 예정이며, 피해가 발생한 경우에는 전액배상 등 소비자 보호 조치가 이루어질 수 있도록 관리·감독할 계획"이라며 "가상자산업권 등 현재'전자금융거래법'이 적용되지 않는 업권에 대해서도 은행 등 주요 금융회사 수준으로 보안조치를 강화하고 사고발생시 신속한 대비태세를 갖출 수 있도록 다각적인 방안을 추진해나갈 계획"이라고 덧붙였다.
금융위는 또 최근 사고신고가 접수된 미래에셋생명·자산운용, 사고조사 과정에서 고객 정보유출이 추가로 확인된 대신증권 등 제2금융권 주요 금융회사 등에 대해서도 금감원·금보원 등을 통해 면밀한 사고조사와 피해자 보호 조치에 나서겠다는 방침이다.
ssup825@newspim.com