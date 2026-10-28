스마일게이트, '이클립스' 핼러윈 이벤트 7종 실시

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 28일 ‘이클립스’ 핼러윈 이벤트 7종을 실시했다
- 이벤트는 내달 11일까지 진행되며 보상과 버프를 제공한다
- 신규 스킨 2종과 중복 외형 활용 성장 시스템을 추가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '이클립스: 더 어웨이크닝'에 핼러윈을 기념한 이벤트 7종을 실시한다고 28일 밝혔다.
핼러윈 이벤트는 내달 11일까지 진행된다. 벨리타의 2주 특별 지령과 잭 할로웨이의 깜짝 골드 출석 이벤트에 참여하면 보상을 받을 수 있다. 마을의 마녀의 솥과 상호작용하면 일시적 버프 효과를 얻으며, 이벤트 던전 '핏빛 할로윈 축제'에서 획득한 할로윈 코인을 교환 상점에서 다양한 아이템으로 바꿀 수 있다.
월드 보스 '할로윈 도도르'를 처치하면 할로윈 코인과 골드를 얻고, 각종 소환권과 클레온 결정, 영령의 파편 등을 확률적으로 획득한다. 이클립스 타임 2종은 내달 4일까지 운영되며, 몬스터 처치 시 골드 획득량과 할로윈 코인 드롭률이 상승한다.
이번 업데이트로 캐릭터 능력치 버프 효과를 가진 핼러윈 콘셉트 신규 스킨 '잭 할로웨이'와 '벨리타'가 게임 내 상점에 추가됐다.
스마일게이트는 전설 및 신화 등급의 초월과 무기 외형 성장을 지원하는 신규 성장 시스템 '환원'을 추가했다. 이용자는 중복으로 보유한 전설 등급 이상의 초월 및 무기 외형을 성장 재료인 혼원석으로 교환해 동일 등급의 외형 성장에 사용할 수 있다. 혼원석은 기존 재료보다 높은 성공 확률을 제공해 중복 자원을 효율적으로 활용할 수 있다.
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