[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 28일

AI 핵심 요약beta
- 28일 뉴스핌 편집국이 경제·산업·금융 등 주요 기사를 엄선했다
- SK하이닉스 실적 신기록과 삼성전기 AI 기판 증설을 다뤘다
- 7·7법 손해배상과 정치권 진단, 구룡마을 화재 현장도 소개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
28일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[7·7법 점검] ② 최대 5배 가중 손해배상…로펌은 대비, 언론사 자문은 '잠잠' ▲SK하이닉스, 83조 벌고 100조 푼다…실적 신기록에 '통 큰' 화답 ▲[정국진단] 장윤미 "친윤도 오세훈에 줄서기 시작…'오한석 연대'는 韓 진영의 착각" ▲"6.8조 투자도 모자라"…삼성전기, AI 기판 부산 추가 증설 검토 ▲ [르포] 새까맣게 타 버린 구룡마을..."남은 물건 하나도 없다" 등 다양한 기사가 있습니다.
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