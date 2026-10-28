[ETF 시황] SK하이닉스 레버리지 22%대 급등…인버스는 급락

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반도체·AI 데이터센터 ETF 동반 강세

SK하이닉스 2배 추종 상품 수익률 상위권

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 28일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 대형주를 중심으로 상승세가 확산됐다. 반도체와 인공지능(AI) 인프라 관련 상품이 두 자릿수 수익률을 기록한 반면 주가 하락에 베팅하는 인버스 ETF는 큰 폭으로 떨어졌다.

이날 코스콤 ETF CHECK에 따르면, 레버리지와 인버스를 포함한 전체 ETF 상승률 1위는 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지로 22.63% 올랐다.

이어 RISE SK하이닉스단일종목레버리지(22.51%), ACE SK하이닉스단일종목레버리지(22.36%), KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(22.31%), KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(21.79%), SOL SK하이닉스단일종목레버리지(21.62%), TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(21.56%) 등이 상승률 상위권을 휩쓸었다.

지난 27일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

삼성전자와 반도체 관련 레버리지 상품도 강세를 보였다. TIGER 반도체TOP10레버리지는 19.95% 상승했고 TIGER 삼성전자단일종목레버리지(18.81%), TIGER 200IT레버리지(18.39%), KODEX 삼성전자단일종목레버리지(18.36%), KODEX 반도체레버리지(16.21%) 등도 두 자릿수 수익률을 기록했다.

반면 레버리지와 인버스를 포함한 전체 ETF 하락률 상위에는 인버스 상품이 집중됐다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X가 22.70% 급락하며 하락률 1위를 기록했다. PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X(-18.45%), TIGER 200선물인버스2X(-16.52%), RISE 200선물인버스2X(-15.45%) 등도 큰 폭으로 하락했다.

레버리지와 인버스를 제외한 일반 ETF에서는 AI 데이터센터와 반도체 관련 상품이 상승률 상위권을 차지했다. RISE 미국AI클라우드인프라가 12.39% 상승하며 1위를 기록했고 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus(10.40%), PLUS 글로벌HBM반도체(10.38%), 1Q K반도체TOP2+(10.18%), TIGER 반도체TOP10(10.07%), KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+(9.99%) 등이 뒤를 이었다.

레버리지와 인버스를 제외한 일반 ETF 하락률 상위에는 고배당과 원유 관련 상품이 이름을 올렸다. PLUS 고배당주위클리커버드콜이 3.78% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이어 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물(-2.43%), RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)(-2.15%), SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)(-1.91%) 등이 약세를 보였다.

지난 27일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

테마별로는 MSCI Korea가 평균 8.34% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 토탈리턴(7.48%), 데이터센터(7.43%), 광통신(7.41%) 순으로 강세를 나타냈다. 반도체 대형주의 급등이 국내 대표지수 관련 상품의 수익률을 끌어올린 가운데 AI 인프라 투자 확대 기대감이 데이터센터와 광통신 관련 ETF로 확산한 것으로 분석된다.

자금 순유입 상위에는 단기자금 운용 상품과 국내 대표지수 ETF가 이름을 올렸다. 최근 1주일 기준 KODEX 머니마켓액티브에 8774억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 몰렸다. 이어 KODEX 200(2189억원), KODEX 코스닥150레버리지(1598억원), KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브(1310억원) 순으로 자금이 들어왔다.

반면 같은 기간 TIGER 200 IT에서는 875억원이 순유출되며 가장 많은 자금이 빠져나갔다. 이어 TIGER 코리아TOP10(-671억원), RISE 단기특수은행채액티브(-658억원), KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(-539억원), RISE 200(-482억원), KODEX 반도체(-458억원) 등이 순유출 상위에 이름을 올렸다.

plum@newspim.com